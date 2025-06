Asfaltatura in via della Leccia: "Così il borgo resta isolato"

In trappola. È il destino di una ventina di persone che abitano nel borgo della Leccia, a pochi passi dalla Torre dei sogni, e che rischiano adesso di vivere un incubo... rimanendo isolati dal resto del mondo. Il motivo? Un cantiere per l’asfaltatura di circa un centinaio di metri di strada tra i comuni di Empoli e Montespertoli. Il cartello è spuntato all’improvviso lungo via della Leccia annunciando la chiusura della stessa al transito nella fascia oraria 8-18. Un lasso di tempo affatto banale per chi la deve percorrere per uscire e rientrare a casa, per andare al lavoro o per un qualsiasi appuntamento. L’avviso riporta solo la data di inizio dell’intervento – domani 1 luglio – senza riferimenti al termine: “Lavori di asfalto al centro abitato di San Friano. Strada chiusa dal 1/7/2025 fino a fine lavori dalle 8 alle 18“. Quanto dovranno pazientare gli abitanti del borgo? Per quanto tempo dovranno tentare la fortuna percorrendo l’unica alternativa di collegamento possibile ovvero via di Botinaccio? Quest’ultima è una strada bianca percorsa dai mezzi agricoli, stretta, costellata di buche (leggi crateri). I residenti, assai allarmati, si sono già mossi per chiedere lumi agli amministratori sottolineando come, in caso di chiusura effettiva di via della Leccia, "manchi una viabilità alternativa essendo via di Botinaccio da mesi inagibile e impraticabile con i normali mezzi di trasporto". Possibile che nessuno si sia interrogato al riguardo? In ballo c’è la libertà di movimento. Un diritto.

elisa cap.