Raddoppio di Granaiolo. Stop ai treni per due mesi. Ecco i servizi sostitutivi

Estate di sospiri e di pazienza. La seconda da bollino rosso per pendolari e turisti che per spostarsi in Valdelsa su rotaia saranno costretti a fare affidamento sulle corse alternative. Dopo i 27 giorni di passione con la sospensione della circolazione nell’agosto del 2024, eccoci alla fase due del cantiere sulla linea ferroviaria Empoli-Siena.

Nuovi disagi in vista per gli utenti; l’opera (già al centro di polemiche per il cosiddetto raddoppio della discordia, un tracciato di 10 chilometri) costerà 267 milioni di euro ma non vedrà la luce fino al 2028. Prepariamoci a itinerari più complicati stavolta e per due mesi interi. Da domani e fino al 31 agosto stop ai convogli tra le stazioni di Granaiolo ed Empoli per consentire i lavori propedeutici al completamento dell’opera, grazie alla quale Rete Ferroviaria Italiana aumenterà la frequenza dei treni metropolitani fino a Poggibonsi e migliorerà la puntualità dei convogli veloci verso Firenze e Siena.

Per limitare i disagi è previsto un servizio sostitutivo con autobus tra Granaiolo ed Empoli, mentre resterà attivo il collegamento ferroviario tra Castelfiorentino e Granaiolo. In pratica, chi partirà da Castelfiorentino verso Empoli potrà prendere il treno fino a Granaiolo, quindi proseguire in bus utilizzando lo stesso biglietto o abbonamento. Non sarà disponibile un servizio sostitutivo per la fermata di Ponte a Elsa.

Tempi di viaggio più lunghi sono da mettere in conto, specie nelle ore di traffico intenso, nonostante una rimodulazione degli orari con alcune corse bus dirette tra Empoli e Siena o tra Empoli e Granaiolo. Esempi pratici: chi parte da Castelfiorentino col treno delle 6.22 (arrivo a Granaiolo alle 6.33) avrà la coincidenza del bus fronte stazione Granaiolo alle 6.40 (arrivo previsto a Empoli alle 7.06). Chi parte da Castelfiorentino col treno delle 7.21 (arrivo previsto a Granaiolo per le 7.26), avrà la coincidenza alle 7.34 (puntando ad arrivare a Empoli per le 8).

Insomma, non saranno mesi facili. "Continuiamo a credere nell’importanza strategica di questo intervento – sottolinea l’assessora ai trasporti e mobilità di Castelfiorentino Federica Parisi – che porterà vantaggi strutturali: l’elettrificazione della linea, con effetti positivi sull’ambiente, e l’eliminazione dei passaggi a livello".

E intanto, come riportato dall’agenzia economica Radiocor, è stata indetta la Dac - atto necessario prima di indire una gara d’appalto - da Sistema di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana per l’affidamento dei “Lavori di Adeguamento della Stazione di Empoli per servizi metropolitani da e verso Pisa e Firenze e per la predisposizione raddoppio linea Empoli–Granaiolo”. L’importo è pari a 25.493.322 euro e il termine è stato fissato al 31 luglio 2025.