Cene d’estate. E la mappa dei negozi

Ha preso il via l’edizione 2025 delle Cene d’Estate, l’iniziativa promossa dall’Associazione Commercianti di Montespertoli con il patrocinio del Comune. La prima serata ha registrato una bella partecipazione da parte della cittadinanza e dei visitatori, che hanno animato le vie e le piazze del centro storico in un clima di convivialità e condivisione. Un appuntamento settimanale per l’estate, che durerà fino ad agosto.

In occasione della prima cena, l’Associazione Commercianti ha presentato la nuova mappa del Centro Commerciale Naturale del capoluogo, uno strumento pensato per orientarsi tra le attività del centro e scoprire le opportunità offerte dalle botteghe, dai ristoranti e dai servizi del territorio. La mappa è già disponibile all’Ufficio Turistico di piazza Machiavelli.

"Le Cene d’Estate sono ormai una tradizione per Montespertoli e un’occasione concreta per sostenere il nostro tessuto commerciale - ha dichiarato l’Assessore al Commercio Paolo Vignozzi - L’Amministrazione crede molto nella collaborazione con l’associazionismo locale e iniziative come questa dimostrano quanto sia importante creare sinergie e fare squadra per rendere il centro sempre più vivo e attrattivo".

Soddisfazione anche da parte della Presidente dell’Associazione Commercianti, Lara Bartalucci: "La nuova mappa è uno strumento semplice ma prezioso, nato proprio dal confronto con i commercianti e con l’obiettivo di valorizzare le nostre attività. Siamo felici della risposta dei cittadini e fiduciosi che le prossime serate saranno altrettanto partecipate".