“Pisa Sicura Sotto il Sole”: attivati tre dispenser di crema solare per prevenire i tumori

Pisa, 19 maggio 2025 – Al Giardino Scotto è stata presentata, lo scorso venerdì 16 maggio, l’iniziativa del Comune di Pisa in collaborazione con l’Associazione contro il melanoma “Pisa Sicura Sotto il Sole”. Per l’occasione è stato inaugurato uno dei tre dispenser ad alta tecnologia per l’erogazione gratuita di crema solare 50, che saranno disponibili in città per tutto il periodo estivo, con l’obiettivo di proteggere la pelle e prevenire i tumori cutanei. Gli altri due dispenser, oltre a quello presente all’ingresso di Giardino Scotto, sono attivi da sabato 17 maggio: uno in piazza della Stazione l’altro in Piazza Vittorio Emanuele II.

All’iniziativa hanno partecipato il vicesindaco del Comune di Pisa Raffaele Latrofa, l’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno, la presidente dell’Associazione contro il melanoma Antonella Romanini, e i consiglieri comunali Caterina Costa e Amanuel Sikera.

“Siamo orgogliosi – ha spiegato il vicesindaco Raffaele Latrofa – di sostenere, già dallo scorso anno, un'iniziativa così importante per la tutela della salute dei nostri cittadini e dei numerosi turisti che visitano Pisa. Promuovere la prevenzione del melanoma significa infatti prendersi cura concretamente delle persone, e la nostra città vuole essere sempre più vicina ai bisogni reali della comunità. Con il rinnovo di questo impegno siamo riusciti ad ampliare il numero di erogatori di crema solare nel centro storico, passando da uno a tre, con l’obiettivo di rendere questo servizio sempre più capillare. La prevenzione è una responsabilità collettiva, e siamo felici di constatare che il nostro esempio stia già ispirando anche altre città italiane a seguire la stessa direzione, contribuendo così a diffondere una vera e propria cultura della salute e della protezione dermatologica”.

“Voglio innanzitutto ringraziare la dottoressa Romanini e l’Associazione contro il Melanoma per questa importante ed innovativa iniziativa presentata già in via sperimentale nella scorsa stagione e che quest’anno, visto il successo ottenuto, abbiamo ritenuto fondamentale replicare con maggiore interesse ed attenzione - dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno. Una iniziativa importante che ha la finalità non soltanto di informazione e prevenzione contro il melanoma ma anche di sensibilizzazione della cittadinanza sui rischi e sulla corretta esposizione al sole. E questi sono fattori fondamentali, su cui come amministrazione lavoriamo con impegno, perché aiutano non soltanto a ridurre l’incidenza della malattia ma a curare la malattia stessa. Ringrazio anche i consiglieri Sikera e Costa per il loro impegno e supporto”.

I tre dispenser sono dispositivi innovativi e altamente tecnologici: multilingue, alimentati a energia solare e dotati di sensori touchless, consentono un’erogazione sicura e la raccolta dati per finalità preventive e di ricerca.