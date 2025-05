In arrivo il convegno sullo spreco alimentare nelle scuole alla Stazione Leopolda

Pisa, 19 maggio 2025 - 'Lo spreco alimentare nelle mense scolastiche: origini, prevenzione e recupero'. E' questo il titolo del convegno che si svolgerà giovedì 22 maggio, dalle 9.30 alle 17, alla Stazione Leopolda. L'evento è organizzato dai Servizi Educativi del Comune di Pisa, con la partecipazione di Elior ristorazione spa, ed è aperto a tutta la cittadinanza. «Il convegno – spiega l’assessore alla Scuola Riccardo Buscemi - è rivolto principalmente agli addetti ai lavori, ma più in generale a tutti i cittadini e le associazioni interessate, per condividere un confronto e una riflessione a più voci sulla tematica attuale dello spreco alimentare nelle mense scolastiche. La lotta allo spreco alimentare, con le numerose ricadute in ambito etico, sociale, economico, educativo e in termini di sostenibilità ambientale, impone una ricerca di soluzioni che deve investire sia l'organizzazione del servizio e dei centri cottura, sia il lavoro sul gradimento del menù, sia in primo luogo la programmazione di interventi di educazione alimentare che devono coinvolgere tutte le realtà interessate, dagli uffici comunali, alla scuola, alle famiglie. L'iniziativa vede coinvolti enti pubblici e privati per una giornata di conoscenza e riflessione su questa importante tematica che punta a migliorare il servizio di refezione scolastica». «L'evento – prosegue Buscemi - si ispira al progetto 'Io non spreco' avviato l'anno scorso in collaborazione con le scuole, che ha visto coinvolti 260 bambini delle scuole primarie che sono stati sensibilizzati sulla tematica di non sprecare il cibo, considerando i costi e il valore etico di questa buona pratica. L'anno scorso parteciparono, alla fine di un lavoro durato tutto l'anno scolastico, alcune classi delle primarie Moretti, Gereschi, Filzi, Novelli e Damiano Chiesa: da qui l'idea di mettere a sistema il lavoro fatto e proporre i risultati in un convegno agli stake holders (operatori) dei Servizi Educativi del Comune di Pisa e di quelli limitrofi, alle Università, agli imprenditori del settore, ma anche ai cittadini, ai quali il convegno è aperto. In prospettiva l'Amministrazione comunale intende estendere e integrare il progetto Io non spreco. Le linee guida di questa versione 2.0 saranno infatti illustrate nel convegno». Al convegno saranno presenti anche alcune rappresentanze delle classi vincitrici del progetto 'Io non spreco', che racconteranno la loro esperienza.