Luca Madonia ospite di Punto Radio Cascina

Pisa, 19 maggio – Sarà Luca Madonia l'ospite musicale di Cartoline Digitali, il programma di Punto Radio Cascina in programma mercoledì 21 maggio alle 14 e in diretta Facebook condotte come al solito da Luca Doni (con la collaborazione di Al essandro Galli). Nella puntata di mercoledì Madonia presenterà il suo nuovo singolo, uscito nei giorni scorsi e intitolato "Amore tossico". Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con l’album "Stiamo tutti ben calmi", il cantautore siciliano torna con un singolo coprodotto insieme a Denis Marino e già disponibile nelle principali piattaforme digitali per Musica Lavica Records.

«Quando l’idea dell’amore - spiega lo storico fondatore dei Denovo - supera l’amore e diventa quasi un’ossessione ma c’è la consapevolezza che è troppo, il rapporto si riduce a una dipendenza psicologica che annienta l’autonomia e la libertà e tutto si traduce in un sottile gioco fra le parti. Il videoclip, realizzato da Gc Art Studio, è stato girato a Catania, volutamente su una scala stretta e spoglia così da creare un ambiente un po’ claustrofobico. Oltre me ci sono gli amici che hanno suonato in questo brano: Denis Marino alle chitarre, Ambra Scamarda al basso e Lina Gervasi al theremin, che entra nella parte finale del brano creando un’atmosfera particolare. La batteria, anche se non presente nel video, è suonata da Donato Emma».