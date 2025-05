Rapina ai portavalori sulla Aurelia: chi sono gli 11 arrestati e come hanno organizzato il colpo da 3 milioni

Livorno, 19 maggio 2025 - Tutti con un compito specifico, partiti dalla Sardegna in giorni diversi, sbarcati in porti diversi per non destare sospetti. Oltre un anno di preparazione per compiere la rapina perfetta. Peccato però che in nemmeno due mesi gli oltre 300 carabinieri impeganti nella maxi operazione denominata "Drago" siano riusciti a scoprire come è stato organizzato e compiuto l'assalto ai portavalori avvenuto il 28 marzo 2025 sulla SS1 Aurelia nel comune di San Vincenzo, a Livorno. Oggi, 19 maggio 2025, undici uomini sono stati arrestati con una lunga serie di accuse a vario titolo e in concorso tra loro: rapina pluriaggravata, detenzione e porto in luoghi pubblici di armi da guerra e da fuoco, utilizzo di esplosivi, furto aggravato e ricettazione.