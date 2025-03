San Vincenzo, l’assalto al portavalori. Ecco il luogo dove è avvenuto l’agguato

San Vincenzo, 28 marzo 2025 – Un tratto di strada che solitamente viene percorso dai vacanzieri in viaggio verso la Val di Cornia e gli imbarchi per l’Isola d’Elba a Piombino è diventato teatro di una scena da film d’azione. Siamo a San Vincenzo, all’estremo sud della provincia di Livorno, lungo la variante Aurelia che viaggia in direzione Grosseto.

L’assalto al furgone portavalori avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 28 marzo, si è consumato tra le uscite di San Vincenzo Nord e San Vincenzo Sud, poco dopo l’uscita dalla galleria di San Carlo. E proprio dal cavalcavia della strada che conduce al paesino noto per le sue cave minerarie sono stati girati i video che circolano da ore sui social.

Diversi curiosi si sono radunati, attirati dal rumore delle sirene e soprattutto dal fumo che si vede a chilometri di distanza. In base alle prime informazioni, l’assalto sarebbe avvenuto nei confronti di due furgoni portavalori. I malviventi avrebbero usato dei mezzi pesanti per bloccare la strada. Sarebbero stati uditi anche degli spari. Posti di blocco ovunque per cercare di intercettare la fuga dei rapinatori.

Quel che è certo è che i mezzi hanno preso fuoco. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, polizia e carabinieri, oltre ai mezzi di soccorso e ai vigili del fuoco. “In campo il sistema di emergenza regionale”, ha spiegato sui social il Governatore Eugenio Giani.