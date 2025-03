Assalto a portavalori sulla Aurelia, fiamme e alte colonne di fumo

San Vincenzo (Livorno), 28 marzo 2025 – Assalto a due portavalori sulla Variante Aurelia. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, 28 marzo, in zona San Vincenzo. I due mezzi sono stati fermati dai malviventi in mezzo alla carreggiata: è successo dopo la galleria di San Carlo, in direzione Roma, tra le uscite di San Vincenzo Nord e San Vincenzo Sud. Per fermare la corsa dei due portavalori e bloccare la Variante sono stati utilizzati camion e furgoni.

L'assalto al portavalori sulla Variante Aurelia

Fiamme e traffico in tilt sulla strada. Alte colonne di fumo si sono alzate in cielo visto che i mezzi dati alle fiamme sono più di uno. Diversi curiosi hanno osservato e ripreso la scena dal cavalcavia della strada che porta a San Carlo. La colonna di fumo è stata vista in tutta San Vincenzo.

L'Aurelia bloccata dopo l'assalto al portavalori (Foto Luca Filippi)

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine con polizia e carabinieri, oltre a quattro ambulanze. Non è chiaro se il colpo sia andato a segno o meno. Non ci sarebbero feriti, si apprende dai carabinieri. Sembra che i malviventi siano poi scappati a bordo di tre auto. Sono stati disposti numerosi posti di blocco da parte delle forze dell’ordine.

La variante Aurelia è chiusa in entrambe le direzioni.

La notizia è stata confermata anche dal presidente della Regione Eugenio Giani, che ha pubblicato sui social le drammatiche immagini. Pare che il furgone portavalori sia stato aperto con dell’esplosivo. “E’ in campo il sistema regionale di emergenza sanitaria, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco”, ha scritto il Governatore.

