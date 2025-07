A Villa Berio la consegna dei diplomi del master in Food management

Vecchiano, 2 luglio 2025 - Per il terzo anno consecutivo, Filippo Berio rinnova il proprio impegno a sostegno della formazione nel settore agroalimentare. Il marchio di Salov, gruppo industriale tra i principali player mondiali del settore oleario, ha conferito una borsa di studio nell’ambito del Master Food Quality Management and Communication del dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi nella suggestiva cornice di Villa Filippo Berio, la storica tenuta agricola di proprietà dell’azienda, a Vecchiano, alla presenza di Angela Tarabella, direttrice del master, e di Emanuele Siena, direttore marketing di Salov.

Il riconoscimento è stato assegnato a Dario Ferrari, tra gli studenti più meritevoli della decima edizione del percorso di alta formazione che mira a creare nuove figure professionali capaci di coniugare qualità, sostenibilità e comunicazione nel mondo del food. "Sostenere la formazione di giovani talenti è per noi un investimento concreto nel futuro del settore agroalimentare - ha detto Siena - e questa partnership riflette i valori fondanti della nostra azienda: innovazione, responsabilità sociale e attenzione al territorio. Siamo orgogliosi di contribuire a creare nuove competenze che porteranno valore a tutta la filiera". Il master dell'ateneo pisano ha coinvolto 13 studenti provenienti da tutta Italia, offrendo un percorso di studio multidisciplinare strutturato in tre aree chiave, Food Manager, Executive Manager della Ristorazione e Food Sustainability Manager, integrando competenze in nutrizione, diritto agroalimentare, economia aziendale, marketing e comunicazione, con un focus particolare sulla qualità e sicurezza alimentare. Inoltre, attraverso attività pratiche come analisi dei costi, preparazione di business plan, giochi di ruolo e uso strategico dei social media, il percorso didattico fornisce agli studenti strumenti fondamentali per comprendere e affrontare le dinamiche complesse delle imprese agroalimentari.

“L’incontro tra l’alta formazione dell’Università di Pisa e Salov - ha osservato Tarabella - è sicuramente un esempio di come coniugare la ricerca con il mondo imprenditoriale e grazie a queste proficue collaborazioni è possibile sostenere gli studenti più meritevoli e restituire al mondo aziendale personale adeguatamente formato e in grado di affrontare le sfide future del mercato agroalimentare”. L'intesa tra l'azienda e l'ateneo testimonia l’impegno concreto e continuativo di Salov, ha concluso Siena, "nel sostenere enti di formazione e ricerca di eccellenza, con l’obiettivo di rafforzare il proprio legame con il territorio e contribuire attivamente alla formazione dei manager del futuro: Salov, fortemente radicata nella provincia di Lucca, riconosce infatti nel territorio non solo il luogo delle proprie origini, ma anche un patrimonio culturale e professionale da preservare, sostenere e far crescere".