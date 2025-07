Vecchiano civica, situazioni ponti crea disagi anche da noi

Vecchiano 02 luglio 2025 - "Un territorio attraversato da fiumi inevitabilmente dovrebbe avere come priorità la manutenzione dei numerosi ponti che uniscono le sue sponde e così vale anche per la Provincia di Pisa e la prima cosa che ci viene da pensare è il ritardo dell'apertura del ponte sulla Botte che congiunge i Comuni di Calcinaia e Vicopisano, ma anche a Vecchiano la situazione non è migliore: da anni ormai i cittadini di Filettole e in generale del Comune di Vecchiano, sono soggetti a limitazioni nei loro spostamenti per il senso unico alternato sul ponyte di Filettole". Lo denunciano i consiglieri comunali di opposizione di Vecchiano civica Roberto Sbragia, Angela Baldoni, Stefano Dini, Mario De Luca ricordando "la carenza di collegamenti infrastrutturali e viari con la zona di Lucca e di San Giuliano Terme derivanti dall’iniziale riduzione del senso di marcia, a senso unico alternato, del ponte di via di Ripafratta di Filettole sul fiume Serchio".

Secondo i consiglieri, "l'installazione di new jersey in cemento che, riducendone l’ampiezza, ha portato all'installazione di un sistema semaforico alternato per poi giungere alla recente chiusura completa del ponte sull’Ozzeri adiacente al primo per evidenti problematiche strutturali" ha creato disagi ai vecchianesi ed è per questo che hanno deciso di presentare una mozione che sarà discussa domani in consiglio comunale. Il documento intende impegnare "il sindaco Massimiliano Angori e la Giunta a sollecitare la Provincia di Pisa e il suo Presidente pro tempore (lo stesso Angori, ndr) all'esecuzione dei lavori necessari alla ristrutturazione dei Ponti sul Serchio e sull’Ozzeri per giungere alla completa riapertura di una viabilità così importante per la comunità vecchianese: siamo fiduciosi che la nostra richiesta troverà il sostegno di tutti i gruppi consiliari".