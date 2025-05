Arezzo, 19 maggio 2025 – Casting al via per il sequel del film “Mare di Grano”.

Giovedì 29 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00 l’Auditorium de “Le Santucce”

A.A.A. CERCASI COMPARSE.

Giovedì 29 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00 l’Auditorium de “Le Santucce” ospiterà il casting per il sequel del film del 2016 “Mare di Grano”.

“Il film per la regia di Fabrizio Guarducci” – come spiegano dalla produzione – “è il seguito di Mare di Grano, visionabile su Rai e Rai Play, film del 2016 con Sebastiano Somma e Ornella Muti”.

Si cercano i due protagonisti, una bambina e un bambino di 9-10 anni, ragazze piacevoli ed eleganti, spigliate e moderne, donne sui 35 40 anni, dolci e premurose, e uomini dai 50 e 60 anni; i ruoli sono i più disparati dalla cameriera al manager di successo, dalla nonna al barista fino all’amico dall’aspetto simpatico e semplice

Ancora una volta, quindi, la Città di Castiglion Fiorentino con i suoi suggestivi vicoli è stata scelta per la realizzazione di film e fiction.

A partire dalla più nota pellicola “La Vita è Bella”, Premio Oscar Roberto Benigni, che “apre” proprio su Castiglion Fiorentino con la discesa che dal Parco Presentini con conduce alla Chiesa della Collegiata; per poi arrivare ai nostri giorni con la serie tv “Fosca Innocenti”, dove si trova, zona Montecchio Vesponi, il casolare dove abita Fosca/Vanessa Incontrada. Nel 2020 Claudia Gerini arrivò a Castiglion Fiorentino per recitare in “Anna Rosenberg”.

Castiglion Fiorentino, quindi, pur non avendo un ruolo storico nella settima arte come un centro cinematografico, può essere collegato al cinema attraverso la sua presenza come location di riprese o come soggetto di documentari e film. Ma è anche la Città che organizza una vera e propria “festa” del cinema con il “Castiglioni Film Festival”.

“Per il prossimo 1 giugno è prevista l’anteprima presso il Teatro Spina della rassegna cinematografica che si terrà dal 24 al 27 luglio al Cassero” annuncia l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi, che aggiunge “il Festival, per noi, è una festa del cinema che negli anni abbiamo declinato in mille sfumature grazie alla partecipazione non solo di registi e attori ma anche di sceneggiatori, costumisti e produttori. Abbiamo cercato di far conoscere la ‘macchina’ del cinema con i suoi volti con le sue dinamiche. La settima arte così coinvolgente e così trasversale dal punto di vista generazionale rivivrà anche quest’anno a Castiglion Fiorentino”.