Arezzo, 19 maggio 2025 – Dal 29 giugno al 6 luglio il festival per Casa Thevenin

Torna “Certe notti. San Domenico Festival” settimana all'insegna del divertimento, della cultura e della solidarietà

Casa Thevenin si prepara per l'estate. Si svolgerà dal 29 giugno al 6 luglio la terza edizione di “Certe notti. San Domenico Festival”, il festival di musica, teatro, letteratura, spettacolo, giochi, appuntamenti enogastronomici che per un’intera settimana animerà una delle piazze più suggestive del centro storico della città unendo il divertimento e lo svago alla solidarietà. “Il successo ottenuto lo scorso anno ci ha convinto a riproporre un evento che anche per questa edizione manterrà la propria caratteristica di varietà di proposte per rispondere ai gusti di pubblici diversi – ha dichiarato il presidente Sandro Sarri. - Stiamo ultimando un bellissimo programma che siamo certi porterà in piazza tantissime persone, pronte a fare festa con Casa Thevenin”.