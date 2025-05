Arezzo, 19 maggio 2025 – Prorogata la raccolta di punti nelle Farmacie Comunali di Arezzo. La scadenza per ritirare i premi era tradizionalmente fissata al 31 maggio ma è stata eccezionalmente posticipata a mercoledì 31 dicembre, dunque i possessori delle carte-fedeltà avranno a disposizione sette ulteriori mesi per accumulare nuovi punti con gli acquisti di parafarmaci nelle otto farmacie di città e frazioni. Questa iniziativa coinvolge attualmente circa dodicimila cittadini che, al termine dell’anno, potranno usufruire di sconti o ritirare prodotti in omaggio come gesto di riconoscenza per la fiducia e la continuità nel servizio.

La carta-fedeltà può essere richiesta gratuitamente all’interno delle Farmacie Comunali di Arezzo, dando così il via a una raccolta che permetterà di scegliere tra un catalogo con numerosi premi orientati al benessere tra prodotti per la cura di sé e la bellezza, la cucina e l’abitazione, la tecnologia e l’intrattenimento, fino a una specifica sezione dedicata agli animali domestici. Un’ulteriore opportunità è rappresentata dalla possibilità di richiedere sconti sull’acquisto di prodotti extra-farmaceutici, con un buono di dieci euro ogni mille punti. La proroga al 31 dicembre, dunque, permetterà ai cittadini di aumentare il proprio saldo e di favorire una più ampia partecipazione; per ottenere ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina “Carta Fedeltà” presente sul sito delle Farmacie Comunali di Arezzo dove ogni utente potrà scaricare il regolamento e accedere alla sezione privata per consultare i propri punti.