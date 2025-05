Arezzo, 19 maggio 2025 – Cortona, guasto sulle linee telefoniche. Come contattare gli uffici pubblici

Problemi di rete riguardano anche le linee del Municipio, il Comune ha chiesto un intervento sollecito al gestore

A causa di una guasto di rete i telefoni del palazzo comunale di Cortona e delle sedi distaccate non risultano raggiungibili. Dopo il disservizio accaduto lo scorso ottobre, ancora una volta è impossibile entrare in contatto con il centralino e con gli uffici del territorio che afferiscono allo stesso gestore. Il Comune di Cortona si è subito attivato per chiedere il sollecito ripristino delle linee. Il guasto interessa anche gli uffici Dec e la sede della Manutenzione - Magazzino comunale in località Vallone.

La Farmacia Comunale ha attivato deviazione di chiamata su utenza mobile è risulta pertanto ancora raggiungibile al numero: 057562929. Tutti gli altri uffici dell'Amministrazione comunale sono raggiungibili tramite le email reperibili al link https://www.comune.cortona.ar.it/amministrazione/uffici