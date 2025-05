Croce Rossa, allarme in Toscana: “Persi 10mila volontari in meno in 5 anni”

Firenze, 19 maggio 2025 – La Croce Rossa Italiana sta soffrendo una importante diminuzione del numero dei volontari, come del resto capita a varie altre associazioni di volontariato. Anche in Toscana servono forze nuove, per il ricambio generazionale, ma i giovani sono sempre meno. Ne abbiamo parlato con Federico Rosati, presidente del Comitato di Firenze della Croce Rossa.

Presidente Rosati, quale è la situazione attuale?

“Purtroppo oggi registriamo la crisi del volontariato in tutta l’associazione, anche presso la Croce Rossa di Firenze. È causata soprattutto dalla mancanza di giovani. Bisogna sempre più cercare di avvicinarli al mondo del volontariato, noi lo facciamo andando già nelle scuole, per incontrarli e parlare con loro, ma vorremmo aumentare il proselitismo. Meno volontari ci sono, meno possiamo aiutare cittadini e comunità”.

Quale è l’età media dei volontari?

“Attualmente, anche presso la nostra sede, l’età dei volontari è medio alta, sui 50 anni. I giovani che cerchiamo hanno dai 18 anni in su, che possono essere istruiti per salire in ambulanza”.

Fino a che età si può fare il volontariato?

“Fino a 70, 75 anni, non c’è un limite. Solo che quando si arriva a una certa età, e si decide di smettere di prestare servizio, è allora che devono subentrare forze nuove, che al momento mancano".

Come mai questo vulnus?

“La questione riguarda soprattutto i giovani, sono loro che cerchiamo e sono proprio loro che mancano. C’è meno vocazione rispetto ad anni fa. Dobbiamo far sì che il gruppo giovani del Comitato di Firenze giri e faccia sempre più proselitismo nelle scuole, per cercare di attirare i giovani, che rappresentano il presente ma anche il futuro del volontariato”.

La mancanza di volontari riguarda qualche città in particolare?

“Riguarda tutta la Toscana. Certo, Firenze avendo la popolazione maggiore, ne risente di più. Basti pensare che negli ultimi 4-5 anni a livello nazionale abbiamo registrato la diminuzione di oltre 50mila volontari in tutte le associazioni della Croce Rossa. In Toscana sono circa 10mila i volontari in meno, sempre nello stesso periodo”.

Come si diventa volontari?

“C‘è un corso base da fare. Una volta fatto quello, c’è un test di idoneità, e coloro che vengono ritenuti idonei a quel punto hanno varie prospettive e percorsi da poter intraprendere, in base a quello che più gli interessa. Se un ragazzo è maggiorenne può salire sull’ambulanza, oppure fare unità di strada qui a Firenze, oppure tenere corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per insegnare a riconoscere e gestire le emergenze cardiovascolari, e rapportarsi con le scuole”.

Per quanto riguarda gli orari, sono impegnativi?

“Non c’è nessun problema, i volontari possono scegliere in base alle loro esigenze e disponibilità gli orari e i giorni in cui prestare volontariato”.

Un giovane che vuole raccogliere il vostro appello come può contattarvi?

“Possono venire direttamente presso la nostra sede su Lungarno Soderini 11 oppure visitare il nostro sito www.crifirenze.it e trovare tutte le informazioni”.