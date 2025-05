Assalto al portavalori sull’Aurelia, 11 arresti. Trecento carabinieri per sgominare il commando

Livorno, 19 maggio 2025 – Undici arresti per il clamoroso assalto al portavalori sull’Aurelia a San Vincenzo lo scorso 28 marzo. Si tratta di undici italiani, tutti sardi, di età compresa fra i 33 e i 54 anni.

Imponente il dispositivo delle forze dell’ordine messo in campo per eseguire gli arresti: in tutto oltre 300 carabinieri coinvolti. SI tratta dei militari del comando provinciale di Livorno, affiancati dall’Arma territoriale competente, dal Ros, dal Gis, dal 1° Reggimento Paracadutisti Tuscania, gli squadroni eliportati Cacciatori Sardegna e Sicilia, i nuclei elicotteri di Pisa e di Elmas, i Sos dei Battaglioni Toscana e Sardegna, il nucleo Cinofili di Firenze: tutti impegnati dalla scorsa notte nell’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere nelle province di Nuoro, Pisa e Bologna.

I veicoli in fiamme dopo l'assalto ai portavalori sulla Variante Aurelia a San Vincenzo

Le accuse al commando

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno su richiesta della Procura della Repubblica labronica nei confronti degli undici indagati, ritenuti responsabili a vario titolo e in concorso di rapina pluriaggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di diverse armi da guerra, munizioni da guerra, esplosivo e armi comuni da sparo nonché di furto pluriaggravato e ricettazione.

Il colpo grosso sull’Aurelia

L’indagine era scattata subito dopo il clamoroso assalto di marzo ai due furgoni portavalori in transito sull’Aurelia all’altezza di San Vincenzo: il commando armato di tutto punto, composto da soggetti col volto coperto, dal marcato accento sardo, riuscì a portare via circa 3 milioni di euro, riuscendo a scappare. Avevano almeno tre auto: allo speronamento iniziale seguirono spari e fiamme, a cause dei mezzi incendiati. Le indagini hanno portato a ricostruire le relazioni e le attività svolte dagli indagati (alcuni esecutori materiali e altri con funzioni di supporto), tutta gente esperta nell’utilizzo di armi anche da guerra e di esplosivi.

Mesi per preparare il piano

Erano serviti mesi per preparare il colpo grosso: il gruppo aveva lavorato per costruire gli alibi, reperire i mezzi da utilizzare, le armi, stabilire ogni singola mossa senza sbagliare nulla. Ma in meno di due mesi le tracce lasciate hanno portato a individuare il commando.

Maggiori dettagli si sapranno dopo la conferenza stampa indetta a Livorno per la mattinata di oggi.