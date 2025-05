Un intervento straordinario: l’elisoccorso atterra sugli scogli per salvare la vita a un uomo

Elba (Livorno), 18 maggio 2025 – Straordinario atterraggio dell’elisoccorso Pegaso sugli scogli di Sant'Andrea, in soccorso ad un uomo colto da malore. È accaduto questa mattina, domenica 18 maggio, intorno alle 11 sulla scogliera delle «Cote Piane» di Sant'Andrea all’isola d’Elba.

L’elisoccorso Pegaso tra gli scogli delle Cote Piane di Sant’Andrea all’isola d’Elba

L'uomo, un sessantenne straniero in vacanza con la moglie, è stato improvvisamente colto da un malore neurologico mentre stava trascorrendo la domenica in costume da bagno sulla meravigliosa scogliera della costa occidentale elbana. La fortuna ha voluto che un'ambulanza della Misericordia di Pomonte si trovasse già a Sant'Andrea in supporto alla gara podistica Libeccio Trail e sia riuscita ad intervenire in tempo reale.

A dare l’allarme della perdita di funzionalità dell’uomo è stata la moglie, la donna ha richiamato l’attenzione dei volontari che si trovavano sul molo della spiaggia di Sant'Andrea, ma si è capito fin da subito che il soccorso sarebbe stato complicato, perché la zona di Cote Piane dista circa 15 minuti a piedi dalla spiaggia di Sant'Andrea.

Anche la seconda ambulanza della Misericordia di Pomonte, che era in servizio, é giunta prontamente sul posto, ma la posizione dell'uomo era particolarmente complicata da raggiungere.

A risolvere la situazione con uno straordinario intervento, ci ha pensato il Pegaso giunto da Grosseto. Il bravissimo pilota, sorprendendo tutti, è riuscito ad atterrare sugli scogli con i pattini dell'elicottero. L'uomo tratto in salvo è stato quindi condotto all'ospedale di Grosseto. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale di Marciana. Anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si è congratulato per lo spettacolare soccorso.