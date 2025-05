Forza Italia ed E-LAB insieme ad Arezzo per il futuro dell’imprenditoria locale

Arezzo, 17 maggio 2025 – Si è svolta presso l’Hotel Etrusco di Arezzo la prima tavola rotonda dedicata allo sviluppo dell’imprenditoria, organizzata dall’associazione E-LAB Arezzo in collaborazione con il Comitato Provinciale di Forza Italia. L’evento, dal titolo “Diamo forza alle imprese del territorio. Fondi, incentivi, opportunità da cogliere”, ha riunito imprenditori, esperti e rappresentanti politici per discutere le opportunità di crescita economica e sostenibile del territorio.

L’incontro, moderato dal commercialista Cesare Baldelli Bombelli, ha visto interventi di alto profilo. Edoardo Fabbri Nitti, consulente per grandi imprese e membro del coordinamento regionale di Forza Italia Toscana, ha illustrato gli strumenti e i fondi disponibili per le imprese, stimolando un vivace dibattito con gli imprenditori presenti. Matteo Giuffrida, fellow SDA Bocconi, ha condiviso esperienze sull’uso dell’intelligenza artificiale nella gestione della supply chain, evidenziando opportunità e aree di miglioramento.

Tra le testimonianze, Samantha Fuso, socia di Fuso Group, ha sottolineato l’urgenza di investire nella formazione del personale, in particolare per l’ottenimento di patenti professionali, vista la carenza di autisti.

Il dibattito ha generato spunti politici che, come annunciato dal Coordinatore Provinciale di Forza Italia Arezzo, Bernardo Mennini, saranno portati all’attenzione del Consiglio Regionale e dei ministeri competenti tramite i parlamentari toscani di Forza Italia, per integrare o migliorare i provvedimenti esistenti a favore delle imprese.

All’evento, molto partecipato, hanno preso parte il Vice Sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, il Consigliere Provinciale Mery Stella Cornacchini, il Consigliere Comunale Fabrizio Ferrari, vari dirigenti di Forza Italia tra i quali Alessia Paola Salvi, Gianfranco Sangaletti, Sabrina di Milo e l’intera associazione E-LAB, rappresentata dal Presidente Vincenzo Totaro e dalla Vicepresidente Lucia Cherici.

Quest’ultima ha ribadito l’impegno di E-LAB per un dialogo costruttivo, fondato su europeismo e principi liberali, sottolineando l’adesione dell’associazione al Manifesto del PPE, in risposta all’appello del Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Bernardo Mennini ha dichiarato: “Questa iniziativa rafforza il ruolo di Forza Italia come punto di riferimento per il territorio. Guardiamo alle prossime elezioni regionali e amministrative con l’obiettivo di ampliare il consenso del centrodestra, coinvolgendo l’area moderata tra noi e il PD. L’adesione di E-LAB è un passo verso un progetto inclusivo per Arezzo”.

Lucia Cherici ha aggiunto: “Condividiamo i valori di Forza Italia e crediamo in un confronto aperto per proposte concrete. La nostra adesione al PPE è un impegno per rispondere alle esigenze della comunità e attrarre consensi delusi da esperienze politiche incoerenti”.

L’evento rappresenta una tappa significativa nel percorso di collaborazione tra Forza Italia ed E-LAB, unite per promuovere il benessere sociale, culturale ed economico di Arezzo.