Arezzo, 18 maggio 2025 – Cortona, Giro d’Italia: il ringraziamento dell’Amministrazione comunale

Un plauso al gioco di squadra fra il mondo del volontariato, la Polizia municipale e le forze dell’ordine

L’Amministrazione comunale di Cortona ringrazia tutta la squadra composta da volontari e personale della Polizia municipale e delle forze dell’ordine che ha garantito sicurezza e assistenza durante il passaggio del Giro d’Italia. Il sindaco Luciano Meoni e l’assessore allo Sport Silvia Spensierati hanno espresso il loro ringraziamento. «È stata una giornata memorabile - dichiarano Meoni e Spensierati - ringraziamo tutte le attività che si sono impegnate per la bella riuscita di questa che è anche un’occasione di promozione per il territorio comunale di Cortona, da sottolineare la partecipazione di pubblico sin dal mattino, in particolare a Camucia dove ha stazionato la ‘Carovana del Giro’, offrendo momenti di divertimento. Una speciale menzione per l’istituto scolastico Cortona 2 ‘Gino Bartali’ che con la presenza della band musicale e degli sbandieratori ha voluto onorare il nome del grande campione in questa occasione».

Circa 150 persone hanno consentito la messa in opera di una macchina organizzativa per la sicurezza della manifestazione sportiva ma anche per l’assistenza alla cittadinanza. Il percorso del Giro ha di fatto tagliato in due il territorio comunale, chiudendo per alcune ore la possibilità di transitare da est a ovest, la gestione di un evento del genere ha richiesto un impegno straordinario da parte di tutto il personale addetto. «È per questo motivo che voglio in primis ringraziare tutti gli agenti della Pm - dichiara Francesco Fanicchi, assessore con delega alla Polizia municipale - il tratto cortonese ha interessato circa 40 chilometri di strade, il passaggio dentro Camucia comprendeva anche alcune criticità che grazie ad un lavoro meticoloso sono state correttamente gestite. Il lavoro svolto è stato impegnativo - conclude l’assessore Fanicchi - ed ha potuto contare, oltre che sulla collaborazione delle altre forze dell’ordine, anche su una rete di volontari facenti riferimento alle varie associazioni del territorio. A tutte queste persone va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale».