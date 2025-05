Giro d’Italia, cronometro Lucca-Pisa: tutte le modifiche alla viabilità

Pisa, 19 maggio – In vista della tappa del Giro d’Italia “Lucca-Pisa ITT” in programma martedì 20 maggio, il Comune ha predisposto un vademecum rivolto a cittadini, pendolari e visitatori, con le indicazioni utili per muoversi in città – in auto, a piedi o con i mezzi pubblici – durante le modifiche temporanee alla viabilità. Le chiusure stradali saranno attuate dalle 8:00 alle 20:00 (fino a fine operazioni di pulizia e disallestimento).

Di seguito, il programma della tappa e le relative modifiche alla circolazione.

Orari e dettagli

Partenza della gara: da Lucca, primo ciclista alle 13:15.

Arrivo a Pisa: Piazza Duomo, intorno alle 17:30.

Mattina del 20 maggio: il percorso sarà riservato ai ciclisti che proveranno la tappa, e ci sarà anche l'evento collaterale "Giro-E".

Percorso della tappa

Il percorso della tappa a cronometro attraverserà alcune delle principali strade della città, tra cui: rotatoria Lepri, via Volpi, rotatoria Monasterio, via Garibaldi, via Santa Marta, ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, ponte di Mezzo, Lungarno Pacinotti, via Santa Maria e arrivo in piazza del Duomo.

Indicazioni per chi si sposta in auto

Per raggiungere l’Ospedale Santa Chiara da Viareggio o Vecchiano: percorrere l’Aurelia nord fino al ponte dell’Impero, imboccare lungarno Leopardi e svoltare in via Bonanno. In alternativa, dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina: seguire via Pietrasantina verso l’Aurelia nord, svoltare su quest’ultima in direzione ponte dell’Impero, quindi proseguire su lungarno Leopardi e via Bonanno. Da Livorno, per Santa Chiara: imboccare lungarno Leopardi e svoltare in via Bonanno. Per l’Ospedale di Cisanello da via Pietrasantina o Viareggio: percorrere l’Aurelia nord senza entrare nel centro città. Per l’Ospedale di Cisanello, la stazione o l’aeroporto da I Passi, Gagno, Porta a Lucca e Pratale: procedere in direzione via Bonanno o via Aurelia nord. Distretto sanitario di via Garibaldi: le visite al poliambulatorio sono state rinviate. In caso di urgenze, è previsto senso unico alternato a vista in via Garibaldi, lato rotatoria Monasterio. Per raggiungere Questura, Tribunale, Carabinieri e Inail da Cisanello, Piagge e dai quartieri a sud della città: percorrere via Aurelia nord, via Pietrasantina e via Rindi.

Ponti aperti al traffico veicolare

Ponte della Vittoria, ponte Solferino, ponte della Cittadella. Parcheggi consigliati (fuori dal percorso del Giro): via Rindi, via Pietrasantina (scambiatore), via Atleti Azzurri Pisani, Palazzetto dello Sport.

Per chi si muove a piedi

Dalla stazione centrale a Santa Chiara: via Crispi, ponte Solferino, via Bonanno oppure via Roma. Per piazza dei Cavalieri (Giroland): via Crispi, via Roma, attraversamento tra via Ghini e piazza Cavallotti. In alternativa: corso Italia, lungarno Galilei, via San Martino/piazza San Sepolcro oppure via Benedetto Croce, piazza Toniolo, via Bovio, ponte della Fortezza o ponte della Vittoria, attraversando tra lungarno Buozzi e lungarno Mediceo. Per Procura, Questura e Comando dei carabinieri: corso Italia, attraversamento tra lungarno Galilei e piazza San Sepolcro, poi lungarno Mediceo. Da San Rossore alla stazione centrale: via Bonanno, ponte Solferino, via Crispi. Dall’aeroporto a Giroland (piazza dei Cavalieri): raggiungere la stazione centrale, quindi corso Italia, varco pedonale tra lungarno Galilei e piazza San Sepolcro, ponte di Mezzo, Borgo Stretto, via Dini, piazza dei Cavalieri.

Per chi arriva in treno o in autobus

Chi arriva in treno e deve recarsi a Santa Chiara può utilizzare la stazione di Pisa San Rossore. Chi arriva in autobus: utilizzare LINEA 1+ e LINEA 5, scendendo in via Gabba per chi proviene dalla stazione centrale e a Pietrasantina per chi arriva da I Passi. Da Pontasserchio, la linea devia in via delle Palanche sull’Aurelia: in tal caso, scendere alla stazione centrale e prendere LINEA 1+ o LINEA 5.

Il servizio speciale

Il Comune di Pisa, inoltre, invita tutti i cittadini alla massima collaborazione. Tutti gli attraversamenti pedonali saranno presidiati da personale addetto e dalle forze di polizia: sarà necessario attendere l’autorizzazione per attraversare. Per ogni dubbio o informazione la polizia municipale ha attivato inoltre il servizio telefonico “Pronto Giro”, attivo da venerdì 16 a martedì 20 maggio, dalle 9 alle 12, per informazioni sulla viabilità. Il numero da contattare è 348 3979148. Inoltre, è disponibile sul sito del Comune di Pisa una guida completa con risposte alle domande più frequenti, utile per cittadini, pendolari e visitatori per raggiungere le principali destinazioni, sia in auto che a piedi, durante le modifiche temporanee alla viabilità. Si consiglia di consultarla per avere tutte le informazioni necessarie.

Modifiche al Traffico e Divieti

Divieti di sosta: durante l’intera giornata (8:00–20:00) in piazze e strade principali, tra cui piazza del Duomo, piazza Carrara, via Garibaldi, via Cardinale Maffi, lungarni cittadini.

Strade chiuse al traffico

Le principali aree interessate includono i lungarni cittadini, come Lungarno Pacinotti, Lungarno Galilei, Lungarno Mediceo e Lungarno Buozzi, oltre a strade centrali come Piazza del Duomo, Via Garibaldi, Piazza Carrara, ponte di Mezzo, ponte della Fortezza. Si invita a consultare il sito del Comune di Pisa per la lista completa.

Scuole Chiuse

Sospensione della didattica per tutte le scuole di ogni ordine e grado e le università di Pisa durante l'intera giornata di martedì 20 maggio.

Indicazioni per gli spostamenti

Si invita a muoversi solo per motivi di estrema necessità: si consiglia alla cittadinanza di spostarsi esclusivamente per motivi urgenti. In particolare, chi ha bisogno di raggiungere gli ospedali Cisanello o Santa Chiara per urgenze o visite non differibili può farlo seguendo percorsi specifici dedicati, che saranno indicati e previsti per garantire l'accesso sicuro a queste strutture. In caso di necessità, si invita a mettersi in movimento con anticipo per evitare disagi.

Parcheggi consigliati fuori dal percorso del Giro

Via Pietrasantina, via Atleti Azzurri d’Italia, parcheggio zona Ikea.

Giroland

In Piazza dei Cavalieri, dalle 13:30 alle 19:00, sarà allestito Giroland, un villaggio interattivo per adulti e bambini, dove poter scoprire la storia del Giro d’Italia.