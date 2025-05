Tumore Uroteliare: la prevenzione fa tappa a Pisa

Pisa, 19 maggio 2025 - In occasione del Bladder Cancer Awareness Month, l’azienda rinnova il suo impegno a fare la differenza nella vita dei pazienti e di chi se ne prende cura, con la campagna “Non girarci intorno”, patrocinata da FIASO, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e ospedaliere, SIMG, Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SIUrO - Società Italiana di Uro-Oncologia e Associazione PaLiNUro – Pazienti Liberi dalle Neoplasie Uroteliali.

L'iniziativa di Merck Italia intende sensibilizzare sui tumori della vescica e promuovere la conoscenza dei sintomi, così da favorire una diagnosi tempestiva che possa contribuire a salvare vite. In un'ottica di comunicazione capillare e di coinvolgimento diretto, la campagna "Non girarci intorno" si lega al Giro d'Italia, uno degli eventi sportivi più seguiti nel nostro Paese, di cui Merck è official partner. Merck sarà presente, martedì 20 maggio, al villaggio del Giro con uno stand a Pisa, in Piazza dei Cavalieri dalle 13.30 alle 19.00. Qui il pubblico riceverà materiali divulgativi sulla patologia e parteciperà a momenti di edutainment.