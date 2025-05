Emozioni, sorrisi e gioia: disputato il secondo “Memorial Andrea Pardini”

Pisa, 19 maggio 2025 – La manina che si alza verso il cielo, come a voler cercare un contatto con la persona che più di tutti l’avrebbe amato: il piccolo Ettore è stato l’ospite speciale della seconda edizione del memorial intitolato al suo babbo Andrea, stimato e apprezzato giornalista e persona amata da familiari, amici e conoscenti, scomparso tragicamente nel dicembre del 2023.

Ettore, nato lo scorso anno, è il frutto del grande amore tra Andrea e la moglie Sofia Casablanca, nato lo scorso anno pochi giorni dopo la prima edizione del memorial di calcio a 5 voluto e organizzato da Simone Del Moro, responsabile del settore Aics pisano di calcio a 5 e 7, e gli amici più stretti del giornalista di 50 Canale. La sua presenza del figlio di Andrea Pardini ha reso ancora più speciale la seconda edizione del torneo, svoltosi nel pomeriggio di domenica 18 maggio nell’impianto Five to Five ad Asciano.

Alle pendici del Monte pisano si sono sfidate tre formazioni: gli amici di Andrea e i colleghi, suddivisi tra Press United e The Giornalisti. Per onor di cronaca il titolo, per il secondo anno consecutivo, è andato agli amici, con la selezione dei The Giornalisti al secondo posto e il Press United sul gradino più basso del podio.

Durante la premiazione finale, che ha preceduto la cena conviviale con tutti i presenti e la buona cornice di pubblico intervenuta, oltre alla toccante immagine di Ettore proteso verso il sole sostenuto dalla nonna (mamma di Andrea), c’è stato anche lo spazio per un annuncio molto atteso: nelle prossime settimane l’iter burocratico arriverà al termine e l’associazione a scopo benefico, intitolata ovviamente ad Andrea Pardini e voluta da familiari e amici, passerà alla fase operativa.