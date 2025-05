Benzina in Toscana, scendono le accise, ma salgono quelle del gasolio. Rischio aumento dei prezzi Scatta il riequilibrio fiscale voluto dal Pnrr: 1,5 centesimi in meno per la verde, 1,5 centesimi in più per il gasolio. Valacchi, presidente Faib Confesercenti Firenze: “Un gioco delle tre carte che colpisce il trasporto”