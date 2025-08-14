Ferragosto in Toscana, tanti supermercati aperti. Ecco dove

Firenze, 14 agosto 2025 – Non è più la “festa sacra della chiusura”: Ferragosto, che quest’anno cade di venerdì, sembra sempre meno una giornata intoccabile. A confermarlo è anche una novità simbolica: il centro commerciale I Gigli, per la prima volta, resterà aperto il 15 agosto, scatenando polemiche e discussioni tra lavoratori e sindacati. Ma non saranno solo I Gigli ad accogliere clienti a Ferragosto: molti supermercati in Toscana, da Coop a Conad, da Esselunga a Pam, terranno alzate le saracinesche, almeno per mezza giornata.

Coop: aperture selezionate

Unicoop Firenze terrà chiusi la maggior parte dei suoi 110 supermercati. Resteranno aperti solo quattro punti vendita: Montramito (Massarosa), Marina di Pisa, Tirrenia e Torre del Lago, tutti con orario spezzato: 8-14 e 16.30-20. Aperti, a insegna Coop, anche la maggior parte dei 30 supermercati nelle zone del Casentino e Senese. Sono aperti giovedì 15 agosto, dalle 8.30 alle 13 i punti vendita di Radda in Chianti, Bibbiena, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Chianciano, Chiusi, Camucia, Montalcino, Monte San Savino, Monteroni, San Gimignano, San Quirico, Sinalunga, San Rocco, Rapolano Terme, Sarteano, San Miniato, Taverne, Rosia, Terranuova e Stia. Informazioni su coopfirenze.it.

Unicoop Tirreno aprirà alcuni dei suoi oltre 70 punti vendita: tra gli altri, Follonica (8-20.30), Grosseto (9-20.30), Castiglione della Pescaia e Golfo del Sole (8-20), mentre a Livorno Porta a Mare apertura dalle 8 alle 13. Orari dettagliati su coopetruria.coop.it.

Esselunga: aperture variabili

Anche Esselunga garantirà il servizio in molte città, con aperture differenziate: alcuni negozi saranno aperti dalle 8 alle 20, altri solo fino alle 14. Atri ancora resteranno chiusi, tra cui i punti vendita di Firenze di viale De Amicis, via Galliano, via Milanesi, via Pisana, a Lucca via del Prete, poi Carrara (piazza Matteotti) e Pistoia (viale Matteotti). Per informazioni: esselunga.it.

Conad: aperture diffuse

Conad annuncia che molti dei suoi 190 punti vendita toscani resteranno aperti almeno al mattino, e in alcuni casi per l’intera giornata, soprattutto nelle città d’arte e lungo la costa, per garantire il servizio anche ai turisti presenti durante il giorno di festa. Gli orari variano da negozio a negozio: per tutti i dettagli, consultare conad.it.

Lidl, Penny, Dpiù e Iper Tosano, gli orari

Alcuni dei punti vendita Dpiù saranno aperti anche il 15 agosto. Ad esempio, si potrà fare la spesa, dalle 8 alle 13, nei supermercati di Pontremoli, Aulla, Figline Valdarno, Montevarchi, Poppi, Pisa, mentre il punto di San Vincenzo sarà aperto tutto il giorno (8.30-20). Per consultare le aperture straordinarie di Ferragosto e i relativi orari: www.d-piu.com/variazione-orari.

Anche il nuovo Iper Tosano di Calenzano terrà aperto con orario festivo: 8-20. Su le saracinesche anche per alcuni punti vendita Lidl (www.lidl.it/c/punti-vendita-e-orari) e Penny (www.penny.it/punti-vendita).

Panorama: spesa anche nel cuore delle città

Anche Panorama garantirà l’apertura di molti suoi punti vendita, inclusi quelli di via del Proconsolo, nel centro storico di Firenze, e di via Banchi di Sopra, nel centro storico di Siena, che osserveranno l’orario 9-21. Aperti invece dalle 8 alle 21 i supermercati Pam di via Ferrucci a Prato e di viale Malaspina a Fosdinovo. Per consultare gli orari dei singoli punti vendita: pampanorama.it.