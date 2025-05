Viale Europa torna a respirare. Revocato un tratto di preferenziale

"Una buona notizia che aspettavamo". Così il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti commenta la notizia della decisione del Comune di Firenze di revocare un breve tratto di preferenziale su viale Europa, all’altezza del cimitero del Pino. Da quando è stata ristretta la carreggiata in ingresso a Firenze all’altezza del distributore di benzina e del futuro parcheggio scambiatore a causa di un cantiere Publiacqua, la vita dei ripolesi, degli abitanti di Sorgane, ma anche dei pendolari del Valdarno, della Valdisieve e del Chianti che passano da Bagno a Ripoli, è diventata difficile.

"Per andare dal giardino I Ponti fino all’imbocco dell’autostrada - lamenta Letizia - impiegavo 7 minuti. Negli ultimi giorni sono dovuta partire un’ora prima di casa e sono arrivata comunque tardi a lavoro".

La strozzatura col relativo traffico, ha avuto ripercussioni in tutto il capoluogo di Bagno a Ripoli. La scelta di Palazzo Vecchio di revocare quel breve tratto di preferenziali in ingresso a Firenze, è "un provvedimento necessario per evitare l’effetto tappo che nei giorni scorsi nelle ore di punta si creava su via Pian di Ripoli (e a cascata su via Roma) per un restringimento dovuto al cantiere Publiacqua – commenta Pignotti -. Si tratta di un breve tratto di preferenziale: la sua apertura non inciderà negativamente sul trasporto pubblico mentre i benefici per il traffico saranno importanti". Si continuano a mantenere così le due corsie stradali in ingresso verso Firenze, "come era stato garantito ai cittadini". La revoca sarà valida fino al 15 giugno, termine previsto per il cantiere Publiacqua.

"Grazie al Comune di Firenze che finalmente ha messo in campo un provvedimento semplice, ma importante per la viabilità a sud est di Firenze", dice ancora il sindaco ripolese. Intanto proseguono i cantieri poco più in là per portare la tramvia nel cuore del capoluogo, con capolinea in via Granacci. La posa del primo binario permette a Bagno a Ripoli, dice Pignotti "di entrare idealmente nel futuro. La tramvia sarà una vera rivoluzione per il nostro territorio, cambierà il modo di spostarsi, dando certezza dei tempi e incentivando la mobilità sostenibile. Sarà ridisegnato il trasporto su gomma per collegare al capolinea tutte le frazioni e Firenze sarà più vicina".