Faentina, lavori di potenziamento: treni cancellati dall’11 giugno. Ecco su quali tratti

Firenze, 27 maggio 2025 – I treni regionali di Trenitalia (Gruppo Fs), saranno cancellati nella tratta tra Borgo San Lorenzo ( Firenze) e Faenza (Ravenna) dall'11 giugno al 7 settembre e tra Firenze e Borgo San Lorenzo dal 2 agosto al 7 settembre 2025. È previsto un programma integrativo con corse dei bus tra Borgo San Lorenzo e Faenza e tra Borgo San Lorenzo- Firenze via Vaglia.

Il tutto per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione. Tra Firenze Campo di Marte e Faenza sarà installato il sistema Ertms, strumento per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Una volta completata l'installazione, Ertms garantirà una maggiore affidabilità infrastrutturale e flessibilità nella gestione del traffico, un aumento della velocità, minori tempi per la manutenzione e una migliore gestione dei passaggi a livello. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico prevede un investimento di 140 milioni di euro di fondi Pnrr. Inoltre, proseguono le attività manutentive a cura di Rfi sulle opere danneggiate dall'alluvione dello scorso marzo, che aveva interessato l'area tra Marradi e Borgo San Lorenzo, nonché le attività di mitigazione del rischio idrogeologico della linea tra Marradi e Faenza. Per questo motivo. Durante i lavori la circolazione ferroviaria tra Firenze e Borgo San Lorenzo via Pontassieve sarà regolare.