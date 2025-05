Faentina, lavori in vista. Stop ai treni da giugno

E’ una notizia che può essere letta in due modi diversi. Gli ottimisti diranno che investire 140 milioni di euro sulla linea ferroviaria Faentina è un segnale chiaro che non la si vuol chiudere o ridimensionare, come talvolta si paventa. Altri invece si concentreranno sul fatto che per il secondo anno di fila, in estate, sarà interrotta la circolazione ferroviaria. Già, perché dall’11 giugno al 7 settembre - ha specificato una nota di RFI - nessun treno si muoverà tra Borgo San Lorenzo e Faenza. E il blocco ferroviario, dal 2 agosto al 7 settembre, si estenderà per l’intera tratta da Firenze fino a Faenza. Quindi niente collegamenti in treno, per tutto agosto e fino al 7 settembre tra Mugello e Firenze. La sospensione del servizio tra Borgo San Lorenzo e Marradi è già in essere dal 14 marzo, giorno dell’alluvione e delle frane che hanno danneggiato la linea. E magari si spera che i lavori di ripristino si facciano contemporaneamente alle già previste opere di potenziamento. L’anno scorso vi furono forti contestazioni per lo stop ai treni in estate. Si fece presente che ormai anche d’agosto tanta gente lavora, per non parlare del colpo duro al turismo mugellano, privato del più agevole collegamento con la città di Firenze. La ragione della chiusura sta nelle operazioni di installazione tra Firenze Campo Marte e Faenza del sistema ERTMS, il più evoluto sistema per la supervisione e per il controllo del distanziamento dei treni.

"Una volta completata l’installazione – spiega RFI – si avrà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Si tratta di un investimento di 140 milioni di euro, finanziato dal Pnrr". I lavori prevedono anche le attività di manutenzione e ripristino sulle opere danneggiate dall’alluvione dello scorso marzo, nonché le attività di mitigazione del rischio idrogeologico della linea tra Marradi e Faenza. Ovviamente i collegamenti saranno in qualche modo mantenuti, attraverso corse bus tra Borgo San Lorenzo – Marradi – Faenza da giugno e settembre, e tra Borgo San Lorenzo-Firenze via Vaglia, dal 2 agosto al 7 settembre; mentre la circolazione ferroviaria via Pontassieve non subirà variazioni. Non sarà però la stessa cosa: la stessa RFI avverte che sarà "possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Sui bus i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto; non è ammesso il trasporto bici e il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida". Ancora non si conosce il programma dettagliato delle corse degli autobus sostitutivi: gli orari saranno visibili sulla App ad inizio giugno.

Paolo Guidotti