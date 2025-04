Treni e maltempo, riapre la Faentina. Si torna a viaggiare tra Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve

Firenze, 15 aprile 2025 – Domani, 16 aprile, si terranno le corse di prova dei treni e, a partire dal 17 aprile, Trenitalia riattiverà il servizio commerciale lungo la tratta tra Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve, parte della linea ferroviaria Faentina nel Mugello. Questo dopo l'interruzione forzata avvenuta il 14 marzo, che aveva visto il danneggiamento di circa 25 metri del rilevato ferroviario a causa del maltempo.

Più di 30 tecnici, provenienti sia da Rete Ferroviaria Italiana che dalle imprese appaltatrici, hanno operato sul campo per ripristinare e mettere in sicurezza l'infrastruttura stessa. Il servizio commerciale sarà nuovamente attivo da giovedì 17 aprile, pur con un rallentamento precauzionale del traffico tra San Piero a Sieve e Borgo San Lorenzo. Questa misura comporterà un prolungamento dei tempi di percorrenza, con treni che arriveranno a Borgo San Lorenzo con ritardi fino a 10 minuti e partenze anticipate dalla stessa stazione.

Contestualmente, sarà istituito un servizio di autobus tra Borgo San Lorenzo e Marradi da quella data, anche se tali collegamenti avranno tempi di percorrenza maggiori rispetto ai viaggi in treno, tenendo conto dei lavori in corso sulle strade. I posti disponibili sugli autobus potrebbero risultare inferiori rispetto alla normale offerta di servizio ferroviario. Inoltre, i bus non permetteranno il trasporto di biciclette e animali, fatta eccezione per i cani guida, come dettaglia la nota di Fs.