A un mese dall’alluvione. Riapre la linea Faentina. Ma solo in un tratto

A distanza di un mese dall’ondata di maltempo che ha portato all’interruzione di gran parte della ferrovia Faentina, riaprirà una delle tratte interrotte, quella tra Marradi e Faenza. A partire dal 14 aprile infatti i treni riprenderanno a circolare. La situazione resta critica invece per il tratto ferroviario tra Borgo San Lorenzo e Marradi, dove le frane hanno danneggiato la linea in più punti, e non ci sono ancora date per un possibile ripristino.

Inutilizzabile la linea Faentina anche tra Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve, dove Trenitalia e Rfi hanno annunciato che si dovrebbe riaprire il servizio entro Pasqua. Mentre i treni già circolano tra San Piero a Sieve e Firenze. Non è stato semplice riattivare la circolazione tra Marradi e Faenza. E stavolta non per i pericoli di frane, ma per la mancanza di treni, e dei rifornimenti di gasolio. Essendo chiusa infatti la tratta da San Piero a Marradi, i treni "fiorentini" non possono raggiungere Marradi. E a Faenza non c’è la possibilità di fare rifornimento, né sufficiente disponibilità di convogli. Che si sono fatti arrivare da Bologna, via Prato. Trenitalia della regione Toscana e Trenitalia Tper hanno dovuto organizzare una nuova soluzione operativa, con la parte emiliana che ha curato la riorganizzazione del personale di bordo, assicurando la presenza di macchinisti e capitreno. Queste difficoltà, per il momento, hanno reso possibile, con la disponibilità di due Minuetto, l’attivazione di dieci collegamenti giornalieri tra Faenza e Marradi. E saranno tutti treni con un solo vagone.

Per questo, tra Brisighella e Faenza, sarà messo a disposizione un servizio integrativo con bus, per coloro che non vogliono affrontare il viaggio in piedi. E continuerà da Marradi un’integrazione dei bus sostitutivi. "E’ importante che il servizio ferroviario verso Faenza riprenda – dice il sindaco Tommaso Triberti –, anche se è ancora limitato come numero di corse. Abbiamo anche richiesto da giorni che venga attivato il servizio sostitutivo di bus tra Borgo e Marradi, in attesa della riapertura della ferrovia, particolarmente danneggiata. Sappiamo che ci sono criticità di percorrenza per le condizioni della strada 302, ma contiamo che si trovino rapidamente soluzioni".

Paolo Guidotti