Incidente in A1 oggi, scontro tra camion e un camper tra Firenze Sud e Incisa. Bimba estratta dalle lamiere

Rignano sull’Arno (Firenze), 18 luglio 2025 – Un altro incidente in A1 a pochi giorni dalla tragedia che ha distrutto una famiglia tra Badia e Firenzuola. Stavolta lo scontro è tra Firenze Sud e Incisa Valdarno, nel territorio comunale di Rignano sull’Arno in direzione Roma.

Lo scontro è tra due mezzi pesanti e un caravan. I vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento di Figline Valdarno sono intervenuti con anche l’intervento di una autogru del distaccamento di Firenze Ovest. Sul caravan viaggiava una famiglia olandese di 4 persone, tra cui una bambina di 12 anni rimasta incastrata con una gamba tra il seggiolino e il cruscotto. Dopo averla estratta, i pompieri l’hanno affidata al personale medico. Sul posto è giunto anche l’elicottero Regionale Pegaso 2. La circolazione è bloccata.

La coda che si è formata per l'incidente che ha coinvolto due camion e un camper tra Firenze Sud e Incisa

La squadra di Figline è arrivata contromano, in accordo con Autostrade, sulla corsia nord, per raggiungere velocemente l’incidente. Le code hanno raggiunto i 10 km in direzione sud. Problemi alla circolazione anche nel senso opposto a causa dei curiosi.

I consigli di Autostrade per l’Italia

Sul luogo dell'evento, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Inoltre, sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda.

Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Incisa-Regello. Per le lunghe percorrenze provenienti da Firenze e dirette verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare in autostrada a Valdichiana.

Notizia in aggiornamento