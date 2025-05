Scudo Verde, multe da luglio: rinviato il sistema sanzionatorio

Firenze, 27 maggio 2025 – Rinviato il sistema sanzionatorio. Le multe dello Scudo Verde a Firenze, la Tzl ambientale per il monitoraggio dei veicoli più inquinanti, scattano dal 1° luglio 2025 e non più da giugno, come previsto inizialmente.

Una porta telematica dello Scudo Verde a Firenze (Foto Giuseppe Cabras / New Press Photo)

Durante queste settimane, spiega il Comune di Firenze, sono state effettuate verifiche sui dati acquisiti dalla Motorizzazione Civile-Ministero dei Trasporti e relativi alle immatricolazioni dei veicoli interessati dai divieti.

Dagli accertamenti è emersa la necessità di svolgere ulteriori verifiche per affinare i dati necessari al corretto funzionamento del sistema di sanzionamento. Quindi a tutela dei cittadini e per completare le verifiche aggiuntive l'amministrazione comunale ha deciso di prorogare il pre-esercizio fino al 30 giugno. Il sistema sanzionatorio sarà quindi attivato dal 1° luglio.

Si ricorda che il provvedimento, che non prevede nessun pedaggio né nuovi divieti e che sarà in vigore h24 tutti i giorni dell'anno, controllerà i veicoli che già ad oggi non possono circolare in città, in quanto mezzi inquinanti (sono infatti confermati i divieti ambientali già vigenti da molto tempo nel centro abitato) e il pagamento dei ticket di ingresso da parte dei bus turistici. Da domani saranno collocati i cartelli di avviso sulla proroga del pre-esercizio sui dispositivi collocati sui confini della Ztl ambientale.