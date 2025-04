Scudo Verde, si parte. La guida completa su divieti e modelli. Oggi il nostro forum

Firenze, 1 aprile 2025 – Non è un pesce d’aprile: oggi si accendono le 77 porte telematiche dello Scudo Verde, la Ztl ambientale per il monitoraggio del pagamento dei ticket d’ingresso a carico dei bus turistici e quello dei veicoli più inquinanti che entrano in città. Aprile e maggio saranno i due mesi utili per le verifiche tecniche al sistema, per l’ottenimento delle autorizzazioni ministeriali e per il pre-esercizio. Dopodiché, dal 1 giugno sarà attivo il sistema sanzionatorio, con le porte attive tutto l’anno h24.

Il Filo Diretto

Nessun Ticket fino al 2027

Nessuna ’gabella’ per chi entra a Firenze, pendolari e non, per il triennio 2025-27. Lo Scudo Verde è una zona a traffico limitato ambientale protetta da un sistema di varchi telematici segnalati da apposita cartellonistica: si estende su circa 38 chilometri quadrati pari al 66% della superficie del centro abitato e 37% della superficie comunale con un perimetro di 50 chilometri. Il perimetro consente l’accesso ai terminali di rete tranviaria e ai parcheggi scambiatori ai capolinea. Ed è stato definito in modo da non condizionare l’accesso dall’esterno a poli strategici come l’ospedale di Careggi, l’aeroporto Vespucci, le grandi zone produttive o direttrici di collegamento come il viadotto Marco Polo e Fiesole

I divieti per il 2025-26-27

Il 2025 altro non fa che rafforzare divieti già in vigore da 15 anni a questa parte rivolti ai mezzi più inquinati, con almeno 30 anni di immatricolazione. Circolazione vietata per ciclomotori e motocicli a benzina e diesel Euro 0 e 1 con categoria da L1 a L7, per auto per il trasporto di persone con categoria M2 e M3 a benzina Euro 0 e diesel Euro 0 e 1 (47.884 in circolanti secondo i dati di Aci Italia al 31 dicembre 2023), per veicoli dedicati al trasporto di ’cose’ o trasporti specifici (N1, N2, N3) benzina e diesel Euro 0.

Nel 2026 la gradualità dei divieti aumenta: ciclomotori e motocicli a benzina e diesel Euro 0 e 1, auto a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0-1-2 per un parco mezzi coinvolto di 61.457 (Aci Italia), autoveicoli per il trasporto di cose o trasporto specifici Euro 0-1 benzina e diesel.

Nel 2027 si ha un’ulteriore estensione dei divieti: ciclomotori e motocicli benzina e diesel da Euro 0 a 2, auto a benzina Euro 0-1-2 e diesel Euro 0-1-2-3. Qui il parco mezzi circolante al dicembre ’23 sfora il muro dei 100mila veicoli secondi Aci Italia (104.602). Divieto anche gli autoveicoli per trasporto di cose e per trasporti specifici da Euro 0 a 2.

Categorie dei veicoli

Secondo standard internazionali per L1 si intedono i veicoli ’cinquantini’ a due ruote con cilindrata non superiore ai 50cc con velocità massima limitata a 45 km/h. L2: veicoli a tre ruote limitati a 45 orari con cilindrata non superiore ai 50cc a combustione interna ed accensione comandata o 500c se l’accensione è spontanea. L3: scooter che non rientrano nella categoria L1, come i sidecar. L4: veicoli a tre ruote asimmetriche (sidecar) con un numero massimo di quattro posti a sedere compreso il conducente (due in moto e due nel sidecar). L5: veicoli a tre ruote simmetriche con cilindrata superiore ai 50cc. L6: quadricicli leggeri con velocità massima a 45 km/h e cilindrata da 50cm cubi con potenza massima a 4kW. L7: quadricicli pari a 400 chili con potenza non superiore a 15kW. La lettera M indica le auto per il trasporto di persone. M1: auto con massimo otto posti a sedere. M2: auto con più di 8 posti con massa sotto alle 5 tonnellate. M3: auto con più di 8 posti e peso oltre le 5 tonnellate. La lettera N indica i mezzi per il trasporto di cose. N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12. N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate.