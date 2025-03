Stop Euro 0 e 1. Multe da giugno. Il nostro forum

Conto alla rovescia finito. Dopodomani, martdì 1° aprile, si apriranno gli occhi elettronici dei 75 nuovi varchi dello scudo verde. Prima, fondamentale precisazione che arriva da Palazzo Vecchio: fino al primo giugno niente sanzioni, solo monitoraggio. Lo Scudo Verde, nel dettaglio, è una grandissima zona a traffico limitato ambientale protetta da un sistema di varchi telematici di controllo per il rispetto del divieto di entrare o circolare dentro la Zona Scudo Verde (Zsv), lungo un perimetro di 50 chilometri. Obiettivo numero uno: abbattere l’inquinamento in città causato dai mezzi più vetusti.

Sono due i riferimenti temporali da appuntarsi sull’agenda: il primo aprile, come detto, gli occhi elettronici si accenderanno h24 per 365 giorni all’anno. Dal primo giugno, via al monitoraggio dei flussi di circolazione e alle multe (168 euro) ai mezzi più inquinanti, che in realtà sono già sanzionati da 18 anni a questa parte ma soltanto nel caso in cui il guidatore di un mezzo ’proibito’ venga sopreso dalla polizia municipale sulle strade della città, e ai bus turistici con obbligo di pagamento del ticket d’ingresso.

Quali dunque, per intendersi, i divieti in atto nel 2025? Chi rischia la sanzione da giugno? Resta il divieto permanente di accesso e transito per i ciclomotori Euro 0, Euro 1 a due tempi e motocicli Euro 0 a due tempi, le auto Euro 0 diesel e benzina immatricolare entro il 1992, quelle Euro 1 diesel e benzina immatricolate entro il 1996. Divieto che continua a comprendere i mezzi pesanti speciali o per trasporto merce Euro 0 diesel e benzina. Nel complesso si parla di un parco mezzi circolanti di 60.116 auto con oltre 30 anni di vecchiaia sul proprio libretto, secondo i dati fonriti da Aci Italia al 2023. Nello specifico 49.906 Euro 0 e 10.210 Euro 1 considerati ultra inquinanti Uno sguardo avanti? Dice Palazzo Vecchio: "Nel 2026 le limitazioni saranno anche per i diesel Euro 2. Nel 2027 la griglia completa delle limitazioni riguarderà Euro 0, 1, 2 e solo per i diesel gli Euro 3".

Per aiutare i lettori a comprendere nello specifico ogni regola del nuovo provvedimento La Nazione ha organizzato un filo diretto dedicato allo Scudo Verde, con l’assessore comunale con delega alla Mobilità Andrea Giorgio che martedì dalle 11,30 risponderà alle domande dei fiorentini. Una formula, quella del forum aperto alla cittadinanza, già ben rodata dopo il primo appuntamento a febbraio con al centro le sfide, prospettive e criticità del mondo delle Rsa.

