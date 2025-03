Scudo Verde, regole e dubbi: martedì 1 aprile filo diretto con La Nazione

Firenze, 29 marzo 2025 – Un filo diretto dedicato allo Scudo Verde. La data del primo aprile segnerà inevitabilmente un prima e un dopo per Firenze e i suoi 41 Comuni che fanno parte della Città Metropolitana. Gli occhi delle 75 porte telematiche dello Scudo Verde piazzate lungo il perimetro fiorentino si attiveranno per la prima volta. E, al netto dei due mesi per l’affinamento della tecnologia, delle autorizzazioni che devono arrivare dal ministero dei Trasporti, sono tante, tantissime le domande che i cittadini hanno in serbo su questa ’rivoluzione della mobilità’ e che saranno sottoposte dalla redazione all’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio.

Scudo Verde, una porta telematica a Firenze

Perché la percezione diffusa girando per le strade di Firenze e che i suoi residenti non abbiano ancora le idee chiare. Sulle implicazioni dello Scudo, sui suoi divieti, sulle limitazioni, sulle deroghe previste da Palazzo Vecchio e sulle modalità per ottenere le esenzioni per evitare di incorrere in multe e sanzioni pecuniarie. Il Comune da mesi precisa un messaggio chiaro: «Nessun nuovo divieto e nessun ticket d’ingresso» per i non residenti.

Ma resta una corposa fetta di popolazione che gira ancora con auto piuttosto datate. Per rispondere ai mille interrogativi sullo Scudo Verde, allora, La Nazione ha pensato a un appuntamento dedicato nello stesso giorno di entrata in vigore della nuova disciplina. Quale migliore occasione allora di un forum organizzato e promosso dal nostro giornale, nella nostra redazione, con l’assessore comunale con delega alla Mobilità Andrea Giorgio.

Una formula, quella del forum aperto alla cittadinanza, già oliata dopo il primo appuntamento a febbraio con al centro le sfide, prospettive e criticità del mondo delle Rsa. Appuntamento allora a martedì 1 aprile alle 11,30. I cittadini interessati a ricevere tutti i chiarimenti del caso da parte dell’assessore Giorgio potranno inviare le loro richieste alla Cronaca di Firenze al numero di cellulare (sempre attivo) 3316932645 sull’applicazione WhatsApp. Oppure, basta telefonare al numero fisso 0552495100 o scrivere una email all’indirizzo segreteria.redazionelanazione.it.