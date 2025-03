La mia auto può circolare? Scudo Verde e categoria Euro, come verificare la classe ambientale

Firenze, 28 marzo 2025 - Euro 0, Euro 1, veicoli inquinanti, multe, controlli. Il primo aprile entreranno in funzione le telecamere dello Scudo Verde a Firenze. Tuttavia, alcuni dettagli ancora non sono chiari a tutti. Ad esempio, come faccio a sapere se la mia auto è effettivamente in regola e quindi possa circolare liberamente? Come faccio a sapere se la mia auto è Euro 0,1,2 o altro? Cerchiamo di fare chiarezza con questa guida sulla classe ambientale dei propri veicoli e come verificarla.

Tutto quello che c'è da sapere sullo Scudo Verde a Firenze: guarda il video