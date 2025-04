Turista derubata, il suo video virale: “Auto ripulita,Pisa città insicura”

Pisa, 30 aprile 2025 – Una visita alla Torre di Pisa trasformata in un incubo. È questa l’esperienza raccontata su TikTok da Tiffany Rodriguez, nickname utilizzato da una turista messicana in viaggio in Italia con la famiglia, vittima di un furto avvenuto il 25 aprile nella zona di Piazza dei Miracoli. Nel lungo video, pubblicato sulla piattaforma social la turista denuncia: “Abbiamo parcheggiato l’auto vicino alla Torre e ci hanno derubato. Hanno rotto un finestrino e portato via valigie, zaini, passaporti, visti e iPad. Tutti i miei vestiti personali sono stati rubati. Non me lo aspettavo, è stata un’esperienza terribile”.

Dopo aver contattato la polizia, intervenuta sul posto anche grazie alla chiamata di un passante italiano, la famiglia ha potuto localizzare i propri effetti personali grazie al Gps presente negli apparecchi rubati. La posizione indicata era quella dell’ex Polveriera, struttura della Croce Rossa Italiana, destinata all’accoglienza migranti in via Pierin del Vaga, nel quartiere Cep.

“Abbiamo deciso di recarci sul posto – racconta ancora la turista nel video, che ha raggiunto quasi 20mila visualizzazioni – e abbiamo trovato un luogo recintato con container aperti e ambulanze parcheggiate. Dall’esterno abbiamo visto chiaramente due persone rovistare nelle nostre valigie. Abbiamo richiamato immediatamente la polizia, ma ci hanno risposto che tutte le pattuglie erano occupate e non potevano intervenire”.

La famiglia si è recata a sporgere denuncia in questura. Poco dopo, tramite la localizzazione gps, hanno nuovamente individuato gli oggetti rubati, questa volta vicino alla questura. “Mia madre allora è andata nuovamente dalla polizia, mentre io sono rimasta in macchina. Le nostre cose erano improvvisamente apparse alla stazione di polizia, recuperate in circostanze che nessuno ci ha spiegato chiaramente”, ha proseguito la ragazza.

La Croce Rossa di Pisa, contattata da La Nazione, ha spiegato come le valigie siano state notate fuori dal perimetro del centro in un giardino lì davanti da alcuni ospiti della struttura e successivamente consegnate dai volontari dell’associazione alla polizia. Pur avendo riottenuto passaporti, visti e tablet, la turista ha lamentato la perdita della maggior parte degli effetti personali, tra cui i vestiti e alcune delle valigie mai restituiti. Nel video, poi lancia un avvertimento ai futuri turisti: “Pisa non è una città sicura per viaggiare, non lasciate mai i vostri effetti personali nelle auto”. La denuncia diventata virale in poco tempo ha raccolto anche molti commenti anche da parte di pisani: “Ti chiedo davvero scusa a nome della città”, è stata la reazione di un utente. Mentre la turista ha poi fatto notare come siano numerose le recensioni dei parcheggi nell’area intorno alla Torre che raccontano di furti degli oggetti personali spesso lasciati in auto dai turisti.