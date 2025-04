Supermercati aperti in Toscana il Primo Maggio. Ecco dove

Firenze, 30 aprile 2025 – Il Primo Maggio è la festa dei Lavoratori, ma per molti supermercati in Toscana è comunque un giorno di apertura. E sebbene non manchino le polemiche, diverse catene hanno deciso di venire incontro alle esigenze di chi, per un motivo o per l’altro, ha bisogno di fare la spesa.

I supermercati di Unicoop Tirreno resteranno chiusi nella nostra regione, così come in Lazio e in Umbria, anche il Primo Maggio (così come era avvenuto per Pasquetta e 25 aprile). Stessa linea anche per Unicoop Firenze, con la chiusura totale nei medesimi giorni. Idem Esselunga, aperta per Pasquetta e per il 25 aprile, ma chiusa domani Primo Maggio.

Maggiore flessibilità da parte di altre catene come Conad Nord Ovest, e Pam, che prevede diverse aperture, soprattutto nelle città d’arte e nelle località lungo la costa toscana. Con l’arrivo dei ponti primaverili, infatti, molti toscani (e non solo) si sposteranno verso le seconde case al mare o raggiungeranno amici o parenti per i primi weekend fuori città della stagione 2025. In questo caso conviene consultare i rispettivi siti web per verificare le aperture.

Restano sempre aperti durante i festivi, e quindi anche il Primo Maggio, i punti vendita Carrefour Express. A Firenze, ad esempio, saracinesche su per quelli di via Maragliano (quartiere 5), via Coluccio Salutati (quartiere 3) e via Capodimondo (quartiere 2).

Aperture “a macchia di leopardo” invece per i supermercati Panorama: anche in questo caso, meglio consultare il sito web. Per i supermercati della catena Tosano, che ha recentemente inaugurato un punto vendita a Calenzano, alle porte di Firenze, nello stabile precedentemente occupato da Carrefour, apertura confermata il Primo Maggio, ma con orario festivo. Si ricorda che gli orari possono variare da punto vendita a punto vendita: è sempre consigliabile consultare i siti web ufficiali o le app delle singole catene prima di recarsi a fare la spesa.