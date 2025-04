Festa della Liberazione, i supermercati aperti il 25 aprile in Toscana

Firenze, 22 aprile 2025 – Con l’arrivo delle festività del 25 aprile e del Primo Maggio, molti toscani approfitteranno dei ponti primaverili per una gita fuori porta o un weekend al mare. Ma chi resta in città e ha bisogno di fare la spesa? Ecco come si organizzano le principali catene della grande distribuzione in Toscana nella giornata di venerdì 25 aprile.

Unicoop Tirreno e Unicoop Firenze confermano la linea della chiusura totale (anche il Primo Maggio), come già avvenuto nelle scorse festività.

Esselunga chiuderà i battenti mercoledì Primo Maggio, mentre il 25 aprile resterà aperta in molti punti vendita, anche se con orario festivo.

Più flessibilità da parte di Conad Nord Ovest, che sul proprio sito segnala aperture diversificate, lasciando la scelta ai singoli punti vendita. Anche Pam prevede varie aperture, specialmente nelle città d’arte e nelle località turistiche lungo la costa toscana, dove è previsto un aumento dell'afflusso di visitatori. A Pisa il supermercato di via San Lorenzo sarà regolarmente aperto il 25 aprile, dalle 9 alle 21, stesso orario previsto anche per il Primo Maggio. A Grosseto aperto, tra gli altri, il punto vendita di via dei Barberi, orario 8-20. Chiuso invece in entrambe le giornate supermercato Pam di via San Paolino a Lucca, che resterà chiuso in entrambe le giornate.

Restano sempre operativi, anche durante le festività, i Carrefour Express, spesso aperti fino a tarda sera. A Firenze, ad esempio, saranno aperti i punti vendita di via Maragliano (quartiere 5), via Coluccio Salutati (quartiere 3) e via Capodimondo (quartiere 2).

A questo indirizzo è possibile consultare l’elenco dei supermercati Penny aperti venerdì 25 aprile. Ad Arezzo, per esempio, su le saracinesche per i punti vendita di via Salvi Castellucci e via Guelfa, con orario 8.30-13 e 16-20. A Massa si potrà fare acquisti in via Pellegrini (orario 8.30-13.30 e 15.30-20).

Come sempre, si ricorda che durante le festività gli orari possono variare da punto vendita a punto vendita: è consigliabile consultare i siti ufficiali o le app delle singole catene prima di uscire di casa.