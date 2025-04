Vicchio, targa in memoria dei Martiri Campo di Marte ed Eccidio Padulivo

Vicchio (Firenze), 22 aprile 2025 - Una targa in memoria dei cinque Martiri di Campo di Marte e dell'Eccidio di Padulivo, apposta sulla facciata del palazzo comunale in piazza Giotto. Lo scoprimento della targa avverrà venerdì 25 aprile, proprio in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione. La cerimonia si terrà precisamente alle ore 12 del 27 aprile alla presenza delle autorità, i familiari delle vittime e la locale sezione Anpi. Ci sarà l'intervento del sindaco di Vicchio Tagliaferri, ci sarà la deposizione di una corona d'alloro e avverranno delle letture di brani da parte degli alunni dell'istituto comprensivo. La targa in memoria dei cinque Martiri di Campo di Marte e dell'Eccidio di Padulivo è stata realizzata col contributo di familiari, Anpi e Comune.