Cosa fare in Toscana per il ponte del primo maggio, inizia la stagione delle sagre

Firenze, 30 aprile 2025 – Tanti appuntamenti in Toscana per il ponte del primo maggio: anche se non si è mai effettivamente fermata, inizia il pieno della stagione delle sagre. Ecco una selezione di appuntamenti. Per segnalazioni: [email protected].

AREZZO

Dal 30 aprile al 4 maggio alla Penna, frazione di Terranuova Bracciolini, la sagra del fagiolo zolfino. Si cena dalle 20, il 1° e 4 maggio anche a pranzo dalle 13. Appuntamento alla parrocchia di Santa Croce alla Penna.

Il 1° maggio a Talla la sagra del formaggio e dei baccelli. Si comincia alle 15 in piazza Licio Nencetti.

Sabato e domenica a Monte San Savino torna Sagreincomune, quattro sagre in una: della porchetta, della nana di Montagnano, dei pici e del cocomero di Alberoro. Ognuna col suo stand. Aperta sabato dalle 18, domenica a pranzo.

Sagra del Cinghiale a Montecchio Vesponi, Castiglion Fiorentino, dal 2 al 4 maggio. Il 2 maggio solo a cena, il 3 e 4 maggio pranzo e cena.

Fino al 4 maggio a Viciomaggio, frazione di Civitella in Val di Chiana, la Festa della Rosa. Tutte le sere (il 1° maggio anche a pranzo) ristorante, pizzeria e hamburgeria.

FIRENZE

Sagra del cinghiale nel parco urbano di Montespertoli: dal 30 aprile al 4 maggio. Nei giorni 30 aprile, 2 e 3 maggio aperto solo a cena; il 1° maggio aperto a pranzo e a cena; il 4 maggio aperto solo a pranzo. Info 349.4478192 - 347.4513158.

Sagra della ficattola a Impruneta dal 1° al 4 e dall’8 all’11 maggio in piazza Bandinelli.

Allo stadio comunale di Pontassieve torna la Sagra del cinghiale e della pizza dal 30 aprile al 4 maggio. Sagra aperta tutte le sere a cena dalle 19 e la domenica e i festivi anche a pranzo dalle 12.

A Scarperia sagra del tortello e del prugnolo nei giorni 1-3-5 maggio al circolo Mcl. Sabato si cena, domenica e festivi aperta anche a pranzo dalle 12.

Dal 1° al 4 maggio sagra del cinghiale al Circolo Arci Chiocchio in via Lando Conti a Greve in Chianti. 1° maggio aperta a pranzo e cena, 2 maggio cena, 3 maggio pranzo e cena, 4 maggio solo pranzo. Info 331.3886818.

Fino al 5 maggio a Empoli la sagra del carciofo empolese al Circolo Arci e nel giardino comunale del Pozzale di Empoli. Aperta tutte le sere dalle 19.

GROSSETO

Sagra del maialino e della bistecca ad Arcille, frazione di Campagnatico, dal 1° al 4 maggio. Aperta dalle 19, ma il 1° maggio e odmenica 4 solo a pranzo.

Ad Alberese, Grosseto, fino al 4 maggio la Festa della vacca maremmana. Aperta a cena dalle 19,30, il 1° maggio anche a pranzo dalle 12,30. Domenica 4 solo pranzo. Appuntamento al campo sportivo “Francioli”.

LIVORNO

A Livorno, nel quartiere di Salviano, domenica 4 maggio la sagra dei baccelli al Circolo Arci: aperta a pranzo e a cena.

A Riotorto, frazione di Piombino, al parco comunale La Pinetina, dal 29 aprile al 4 maggio la sagra del carciofo di Riotorto. Sempre aperta a cena dalle 19, mentre a pranzo sarà aperta nei giorni 1° e 4 maggio dalle 12. Non manca la musica dal vivo.

LUCCA

A Massarosa al centro polivalente in via Pietra a Padule 3600 torna la Sagra del Pesce dal 30 aprile al 4 maggio. Nei giorni 30 aprile, 2 e 3 maggio aperta a cena dalle 18:30; il 1° e 4 maggio aperta a pranzo dalle 11,30 e a cena dalle 18,30. Tanti gli eventi collaterali.

MASSA-CARRARA

A Bagnone la sagra della cipolla di Treschietto nei giorni 1, 2, 3, 4, 10 e 11 maggio. Orari: 1 maggio dalle 12, 2, 3 e 10 maggio dalle 17, 4 e 11 maggio dalle 12 alle 17.

PISA

A Bientina ‘Festa della zuppa, trippa e polpetta’ il 1° maggio. Appuntamento al campo sportivo alle 12 (solo pranzo).

Alla Serra di San Miniato la Sagra del baccello con carciofi fritti sanminiatesi, al circolo Arci dal 1° al 4 maggio. Aperta a cena (ma la domenica e i festivi anche a pranzo).

Il 1° maggio a Palaia la sagra del crostino della Pubblica Assistenza di Palaia, il via dalle 11.

A Pomaia, frazione di Santa Luce, sagra del baccello il 1° maggio. Aperta a cena dalle 19 e a pranzo dalle 12.

A Pieve Santa Luce dal 2 al 4 maggio la sagra della fragola e la sagra del baccello. Il 2 maggio pizzata, il 3 e 4 pranzo e cena alla sagra.

Il 1° maggio a Volterra spazio in Borgo San Giusto e in piazzale XXV Aprile a “Effetto Trippa”. Si comincia alle 8 del mattino, dalle 10,30 alle 19,30 musica dal vivo e poi dj set.

Festival della fragola al giardino comunale di Terricciola sabato 3 e domenica 4 maggio (si replica il 10 e 11 maggio). Apertura stand sabato dalle 18 e domenica dalle 10.

SIENA

A Pienza Festa di Primavera al Giardino dei Lecci “David Sassoli” dal 1° al 4 maggio a a pranzo dalle 12 e a cena dalle 19.

Dal 30 aprile al 4 maggio e dal 9 all’11 maggio a Ponte d’Arbia “Ponte in Festa”.