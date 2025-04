Primo Maggio in Toscana, l’elenco dei cortei e delle iniziative

Firenze, 30 aprile 2025 – Primo Maggio in Toscana, come ogni anno tornano i cortei e gli appuntamenti dedicati alla Festa dei Lavoratori. Tra i più significativi spicca quello di Montemurlo, dove il mondo del lavoro si incontrerà e lo farà nel ricordo di Luana D'Orazio, la ragazza rimasta vittima di un tragico incidente sul lavoro e diventata un simbolo per le morti bianche in Italia. Nell’occasione, le sarà anche intitolata una strada.

Firenze – Alle ore 17 presso la SMS di Rifredi Festa multiculturale per il Lavoro e la Cittadinanza verso i referendum dell’8-9 giugno, con interventi e testimonianze delle associazioni e intervento conclusivo di Bernardo Marasco Segretario Generale della Cgil di Firenze.

In programma merenda e apericena multiculturali con piatti dal Senegal, Pakistan, Albania, Marocco, Perù in collaborazione con le rispettive comunità. Musica con: La Brasserie (Balkan Beats & Spaghetti Klezmer, Live Marching Band, fanfare gitane, klezmer elettrico e groove travolgenti in movimento), Moonstera (Atypical DJ Collective, global grooves, elettronica rituale, suoni diasporici). Dj Set con Fanqueiro e Ghiaccioli e Branzini).

Barberino Di Mugello – Ore 9:30 concentramento in Piazza Cavour, corteo per le vie cittadine accompagnato dalla filarmonica Giuseppe Verdi, con comizio conclusivo in piazza Cavour alle ore 11:30 di Fabio Franchi Segretario Generale della CISL Firenze Prato.

Castelfiorentino – Ore 9 ritrovo in Piazza Gramsci. Ore 9.30 partenza corteo con la Filarmonica “G.Verdi”, ore 10:15 in piazza delle Fiascaie saluto della Sindaca Francesca Giannì Alessio e comizio conclusivo di Marco Rizzo della Funzione Pubblica CGIL di Firenze

Certaldo – Ore 9:30 ritrovo in Piazza Boccaccio. Ore 10 partenza del corteo per le vie cittadine. Ore 11 saluto del Sindaco Giovanni Campatelli e comizio di Alessandra Scodellini della FIOM CGIL di Firenze

Empoli – Ore 9:30 Ritrovo in Piazza Don Minzoni. Ore 10 partenza corteo per le vie cittadine, accompagnati dal suono della Zastava Orkestar. Ore 11:30 in Piazza della Vittoria comizio finale di Rossano Rossi Segretario Generale della CGIL Toscana

Fiesole – Ore 10:15 partenza corteo dalla Casa del Popolo via Matteotti a Fiesole. Ore 11 saluto della Sindaca Cristina Scaletti e dello Spi Cgil. A seguire comizio conclusivo in piazza Mino di Giancarla Casini della Segreteria CGIL Firenze

Fucecchio – Ore 9 ritrovo in Piazza XX Settembre, ore 10:30 partenza del corteo per le vie cittadine con la Filarmonica “Mariotti”, ore 11:30 in Piazza Montanelli comizio conclusivo di Fabio Berni della Segreteria CGIL Toscana.

Gambassi Terme – Ore 7 Cantamaggio per le vie cittadine. Ore 9:30 Primo Maggio in piazza Roma, ore 10:30 saluto del Sindaco e comizio di Orietta Orrù della Flc Cgil di Firenze

Montaione – Ore 8:30 ritrovo in Piazza Gramsci, partenza del corteo per le vie cittadine e deposizione di garofani al monumento ai Caduti davanti al Comune. Ore 10:00 arrivo presso il Teatro del Popolo, saluto del sindaco e dello Spi Cgil di Montaione e comizio conclusivo di Adele Pelacani della segreteria Filcams Cgil di Firenze. Ore 11 servizio musicale a Villa Serena. Ore 11:30 deposizione di un mazzo di garofani al Cimitero.

Pontassieve – Ore 10 concentramento in piazza Vittorio Emanuele davanti al Comune. Ore 10:15 partenza corteo per le vie cittadine di Pontassieve e S.Francesco di Pelago accompagnato dalla Filarmonica Giacomo Puccini. Ore 11 Comizio in Piazza Verdi a S.Francesco di Pelago di Mauro Faticanti della Segreteria CGIL Firenze

Sesto Fiorentino – Ore 10 concentramento in Piazza Ginori. Ore 10:15 partenza del corteo per le vie cittadine e deposizione di corone ai caduti. Ore 11 saluti del Sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani e comizio di Elena Aiazzi della Segreteria Cgil Firenze.

“Uniti per un lavoro più sicuro”. Questo il tema che unisce le iniziative promosse da Cgil, Cisl e Uil per il primo maggio In Valdichiana. Tre gli appuntamenti.

Cortona – Alle 10.30 partenza del corteo che attraverserà il centro storico per arrivare, alle 11, in piazza della Repubblica dove parlerà il segretario provinciale della Cgil, Alessandro Tracchi. Alle 13 pranzo al circolo Arci di Ossaia.

Foiano della Chiana - Alle 11.30 ritrovo dei partecipanti in piazza Fra Benedetto. Quindi corteo per le strade della città con la musica della banda e omaggio al monumento ai caduti. Al termine, assemblea pubblica presso il loggiato di corso Vittorio Emanuele.

Monte San Savino – Ritrovo in corso San Gallo alle ore 10, quindi corteo e omaggio al monumento ai caduti e alle 11 iniziativa di fronte al palazzo comunale alla quale interverranno i sindaci di Monte San Savino e Civitella, Gianni Bennati e Andrea Tavernesi e il dirigente Cgil Paolo Caprini.

Lucignano – Concentramento alle ore 10 a Porta San Giusto, quindi corteo con la banca musicale e le macchine agricole. Alle 11, presso i giardini pubblici, interento di Gianni Rialti, dirigente Cgil.

Stia – Raduno alle 9.15 in piazza Mazzin, quindi corte e intervento finale di Alessandro Mugnai, dirigente Cgil. Iniziativa sindacale anche a San Giustino Valdarno.

Pistoia – Ore 9.45 partenza corteo da Porta Lucchese. Ore 11.00 comizio in Piazza Duomo di Serena Sorrentino - Segretaria generale FP CGIL nazionale. Ore 13.00 Pranzo sociale presso il Circolo ARCI Le Fornaci (prenotazioni 347/1193692)

Agliana – Ore 9.45 partenza corteo da Piazza Gramsci. Ore 11.30 comizio di Gian Michele Mostardini - Segretario generale CISL Scuola Toscana Nord. Ore 13.00 pranzo sociale presso Circolo ARCI Antonio Gramsci (prenotazioni 342/3791179 - 349/2962975). Ore 15.30 biciclettata con partenza dal Circolo ARCI Rinascita. Ore 17.00 arrivo della biciclettata e merenda presso Circolo ARCI di San Niccolò

Casalguidi – Ore 9.30 concentramento corteo in Piazza del Comune. Ore 11.00 comizio di Laura Sardelli - Filcams Cgil Pistoia Prato. Subito dopo verrà offerto un rinfresco

Lamporecchio-Larciano – Due cortei, uno da Lamporecchio ed uno da Larciano, partiranno alle ore 10.00 per ritrovarsi di fronte alla piscina intercomunale dove si terrà il comizio di Andrea Vignozzi - Fiom Cgil Firenze Prato Pistoia. Ore 13.00 pranzo sociale presso il Circolo ARCI Colonna Larciano (prenotazioni 0573/81266).

Monsummano Terme – Ore 10.00 concentramento corteo in Piazza Giusti. Comizio di Silvia Ghilardi - FLAI CGIL Pistoia Prato

Montale – Ore 9.30 corteo con la banda musicale con partenza dalla Casa del Popolo. Ore 11.00 comizio di Laura Baroncelli - Fim Cisl Toscana. Ore 13.00 pranzo sociale alla Casa del Popolo (prenotazioni 0573/557027).

Quarrata – Ore 10.30 partenza corteo con ritrovo alla Casa del Popolo. Ore 11.30 comizio di Fabio Lippini - FILLEA CGIL Pistoia Prato. Ore 13.00 pranzo sociale al Parco verde (prenotazioni 0573/372952).

Pescia – Ore 11.00 Comizio in Piazza Mazzini di Luca Gianneschi - FILCA ClSL Toscana.

“Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto da Cgil, Cisl, Uil per celebrare quest’anno il Primo Maggio. In provincia di Pisa, Cgil Cisl Uil provinciali hanno organizzato tre manifestazioni che si svolgeranno nelle località di Pontedera, Pomarance e Montecalvoli, dove ci saranno concentramenti alle ore 9:30, cortei per le vie cittadine e comizi conclusivi dei rappresentanti delle confederazioni. A Pontedera il ritrovo è previsto presso il Teatro Era alle 9,30 per poi proseguire sul viale Italia, Corso Matteotti e raggiungere Piazza Cavour dove si terrà il comizio di Alessandro Gasparri (Segretario Generale della Cgil di Pisa) che concluderà l'iniziativa.

Montemurlo sarà al centro dell'attenzione mediatica nazionale fin dalla mattina del 1 maggio alle ore 10 quando, da piazza della Repubblica, prenderà il via una delle tre manifestazioni nazionali, organizzate dai sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil che sarà trasmessa da Rai Tre. Intorno alle ore 12 la manifestazione sarà conclusa dall'intervento del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Atteso l'arrivo di migliaia di persone da tutta Italia.

In campo, oltre alle forze dell'ordine, anche oltre 100 volontari delle associazioni di volontariato che, con lo spirito di servizio che le contraddistingue, si sono messe subito a disposizione dell'amministrazione comunale per far funzionare al meglio la macchina organizzativa.

La giornata dedicata al lavoro continuerà alle ore 14 nella zona commerciale di via Livorno, dove sarà inaugurata una strada alla memoria di Luana D'Orazio.

A Prato, la giornata inizia alle 10:00 con un corteo da Piazza Mercatale e si conclude alle 11:30 in Piazza delle Carceri con il comizio di Lorenzo Pancini, segretario generale della CGIL Prato

Abbadia San Salvatore – ore 10.15 concentramento davanti al Palazzo Comunale; ore 10.30 partenza del corteo per le vie cittadine alla presenza del Corpo Filarmonico; ore 11.30 comizio conclusivo di Andrea Biagianti, dirigente sindacale; ore 12.30 conclusione della Manifestazione.

Cetona – ore 9.30 ritrovo piazza Garibaldi; ore 10.00 cerimonia apposizione targa 80° Anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo; ore 10.30 partenza corteo per le vie cittadine fino a piazza Garibaldi; ore 12.00 comizio di Daniela Spiganti, dirigente sindacale, con esibizione musicale delle Bande filarmoniche dei Comuni interessati; ore 13.00 circa Pranzo sociale (su prenotazione presso Carlo 338 3937131 e Massimo 345 2123291) che si terrà nelle vie cittadine.

Colle Val D’Elsa – ore 9.30 concentramento in via G. Oberdan, corteo per le vie cittadine e comizio finale in piazza Arnolfo di Cambio; ore 10.30 Comizio conclusivo di Roberto Giubbolini, dirigente sindacale, in piazza Arnolfo di Cambio.

Poggibonsi – ore 9.00 concentramento in piazza Matteotti, corteo per le vie cittadine con i BANDÃO orchestra di percussioni; ore 11.00 comizio conclusivo di Fulvio Fammoni, Presidente Assemblea Generale CGIL Nazionale, in piazza Matteotti.

San Gimignano – ore 9.30 concentramento in piazza del Duomo, corteo per le vie cittadine; ore 11.00 comizio conclusivo di Alice D'Ercole, dirigente sindacale, in piazza della Cisterna.

Sinalunga – ore 9.30 concentramento trattori e partecipanti in P.zza della Repubblica; ore 10.15 partenza sfilata; ore 10.45 corteo per le vie cittadine con la filarmonica locale; ore 11.15 comizio conclusivo di Simone Arcuri, dirigente sindacale, in P.zza Garibaldi.

Tutte le manifestazioni sono state annullate a causa della morte sul lavoro dell’operaio nella cava.

A Capannori sarà un Primo Maggio all’insegna della musica con un grande concerto gratuito in piazza Aldo Moro. A partire dalle 16, saliranno sul palco Alex Britti, Eliza G e Mida, per un pomeriggio e una serata all’insegna del divertimento e della condivisione. L’evento, promosso dal Comune con il sostegno della Regione Toscana e organizzato in collaborazione con LEG – Live Emotion Group, si inserisce nel calendario delle iniziative regionali dedicate alla Festa dei Lavoratori.

A Livorno, dalle 14:00, la Fortezza Nuova ospita una tavola rotonda sul tema “Il lavoro tra presente e futuro” con importanti rappresentanti sindacali tra cui Rossano Rossi e Michele De Palma.