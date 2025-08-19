Arezzo, 19 agosto 2025 – Temporali forti, allerta gialla estesa a tutta la regione mercoledì 20 agosto

Ondata di maltempo in arrivo sulla Toscana nelle prossime ore. La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la regione per la serata di oggi e per tutta la giornata di domani, mercoledì 20 agosto.

Nel pomeriggio di oggi temporali i pomeridiani riguarderanno le zone interne. Domani, dalle prime ore della notte, rovesci o temporali sulle zone di mare in estensione al litorale in mattinata; rovesci sparsi al pomeriggio e possibile marcato peggioramento serale dalla sera sulla costa e in estensione al resto della regione nella giornata di giovedì 21. Sempre domani, venti forti di Scirocco sulla costa e in Arcipelago e sottovento ai rilievi, mare mosso o molto mosso sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo Scirocco.