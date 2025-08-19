Arezzo, 19 agosto 2025 – Castiglion Fibocchi; terminare le opere di efficienza energetica dell'illuminazione pubblica Siamo lieti di annunciare che, grazie a un bando Ministeriale, il Comune di Castiglion Fibocchi ha completato il quinto intervento di relamping dell'illuminazione pubblica, investendo 50.000€ nella sostituzione dei vecchi corpi illuminati e nell'installazione di nuovi apparecchi a LED. Il sindaco Marco Ermini sottolinea i tanti vantaggi di questo importante intervento: "Questa iniziativa non solo migliora la sicurezza della viabilità, grazie a un'illuminazione più efficiente, ma porta anche un significativo risparmio sui consumi energetici e sulla manutenzione . Questo si traduce in minori spese per il nostro ente, e di conseguenza, per tutti i cittadini". Con questo intervento, il nostro Comune raggiunge un'ottimizzazione dell'illuminazione pubblica di circa l'80%. Questo intervento conferma l'impegno dell'Amministrazione Ermini nei confronti dell'ambiente e delle energie rinnovabili. Tanti sono stati nel primo mandato gli interventi di efficienza sia di immobili comunali che dell'illuminazione pubblica e così si sta procedendo nel nuovo mandato con l'impegno anche della CER (Comunità Energetica Rinnovabile) che stiamo definendo.

Il V intervento realizzato ha interessato: - Via dei Fusati - Via Setteponti - zona industriale - Via della Fornace - Viale Europa - interna - Via dei Cardi - Via Caduti di Nassiriya - Via Sant'Agata Interna - Via Veurey Voroize “Conclude Ermini - Continuiamo a lavorare con determinazione per la nostra Comunità,