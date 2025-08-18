Porto Azzurro, 18 agosto 2025 — Una bambina di 5 anni, in vacanza all’Elba dalla Lombardia, è stata aggredita dal cane dello zio mentre si trovava con la famiglia in un camping di Porto Azzurro.
Il cane, un Pitbull Amstaff, stava giocando con la piccola, originaria di Vimercate (Monza Brianza), quando - per motivi ancora in fase di accertamento - l’avrebbe improvvisamente morsa al volto, procurandole gravissime lesioni al naso e alla bocca.
È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 18 agosto, davanti a tutta la famiglia, -genitori, zii e nonni- inorridita dalla scena. I nonni hanno accusato un malore per lo shock.
Sul posto sono immediatamente intervenute l’ambulanza della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro con il personale del 118 ed è stato allertato il Pegaso 3, che ha recuperato la bimba all’ospedale di Portoferraio e l’ha trasferita in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.