Porto Azzurro, 18 agosto 2025 — Una bambina di 5 anni, in vacanza all’Elba dalla Lombardia, è stata aggredita dal cane dello zio mentre si trovava con la famiglia in un camping di Porto Azzurro.

La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata al Meyer in elisoccorso

Il cane, un Pitbull Amstaff, stava giocando con la piccola, originaria di Vimercate (Monza Brianza), quando - per motivi ancora in fase di accertamento - l’avrebbe improvvisamente morsa al volto, procurandole gravissime lesioni al naso e alla bocca.

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 18 agosto, davanti a tutta la famiglia, -genitori, zii e nonni- inorridita dalla scena. I nonni hanno accusato un malore per lo shock.

Sul posto sono immediatamente intervenute l’ambulanza della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro con il personale del 118 ed è stato allertato il Pegaso 3, che ha recuperato la bimba all’ospedale di Portoferraio e l’ha trasferita in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.