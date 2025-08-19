Arezzo, 19 agosto 2025 – Sanità. il dottor Corradi lascia il Casentino, il commento di Vagnoli: “non accetteremo alcun ridimensionamento” .
Il dottor Francesco Corradi, direttore dal 2019 dell'unità operativa complessa Medicina generale della Versilia, è stato nominato direttore dell'unità operativa complessa Medicina generale della Versilia.
Il Sindaco Vagnoli si complimenta per il lavoro svolto dal dottor Corradi in questi anni e commenta: "Il servizio prestato a favore della nostra comunità da parte del Dottor Corradi è stato encomiabile a lui vano i nostri ringraziamenti come amministratori e un augurio per il suo futuro professionale. Ma non posso tacere l'amarezza: ancora una volta il nostro ospedale viene trattato come un semplice trampolino per professionisti di alto livello, senza che però la Regione e la Asl abbiano mai il coraggio di investire seriamente sul futuro di questa struttura. Ho già chiesto formalmente che la sostituzione sia immediata, con il mantenimento dell'unità operativa complessa di medicina interna. Non accetteremo alcun ridimensionamento. Il Casentino non merita di essere continuamente dimenticato È ora che la Regione mostra rispetto con i fatti, e non solo con le parole”.