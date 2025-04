Montemurlo al centro della celebrazioni in memoria di Luana D’Orazio

Sarà Montemurlo, in provincia di Prato, uno dei tre poli principali per le celebrazioni nazionali del Primo Maggio, insieme a Roma e Palermo. Una scelta dal forte valore simbolico: proprio qui, quattro anni fa, perse la vita sul lavoro Luana D’Orazio, giovane operaia di 22 anni strappata alla vita da un macchinario tessile. Luana lasciò un bambino piccolo ed è diventata il volto di una tragedia ancora troppo frequente.

Il corteo prenderà il via alle 10 da piazza della Repubblica. Il tema scelto per la giornata è la sicurezza sul lavoro, tema urgente in un Paese con oltre mille morti l’anno per incidenti professionali. "Una strage silenziosa", denunciano i sindacati. In programma anche l’intervento del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Previsto poi un collegamento in diretta con Palermo, dove sarà presente Daniela Fumarola (Cisl), e con Roma, dove interverrà Maurizio Landini (Cgil). Al microfono si alterneranno delegati sindacali e rappresentanti locali delle sigle.

Alle 14, l’intitolazione di una strada a Luana, voluta dal Comune, alla presenza della madre Emma Marrazzo (nella foto), dei sindaci della Piana, di esponenti della Regione e parlamentari. Attesa la ministra del Lavoro. Sarà inaugurato un cippo commemorativo: violare le norme sulla sicurezza non è più tollerabile.

Gabriele Manfrin