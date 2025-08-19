Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Bambini Saharawi ricevuti in comune Figline e Incisa Valdarno
19 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
19 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
Bambini Saharawi ricevuti in comune Figline e Incisa Valdarno

Sostegno da parte dell'amministrazione comunale

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 19 agosto 2025 - Una delegazione di bambini Saharawi, i cosiddetti "Piccoli ambasciatori di pace", è stata ricevuta in oggi in Comune a Figline e Incisa Valdarno (Firenze), insieme ai loro accompagnatori. L'accoglienza si inserisce nell'ambito del progetto di solidarietà che, da oltre trent'anni, porta i bambini Saharawi in Toscana per trascorrere alcune settimane di serenità, lontano dalle difficili condizioni dei campi profughi nel deserto algerino, dove il popolo Saharawi vive dal 1975, a causa del conflitto con il Marocco per l'autodeterminazione del Sahara Occidentale. Ad accogliere i giovani ospiti, si spiega in una nota, il sindaco, Valerio Pianigiani ed i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, insieme ai volontari e alle associazioni che, ogni anno, rendono possibile questa esperienza di incontro e di condivisione. Durante la cerimonia è stato ribadito il sostegno del Comune di Figline e Incisa Valdarno alla causa del popolo Saharawi e la vicinanza dell'intera comunità ai bambini e alle loro famiglie. "Accogliere i bambini Saharawi - ha sottolineato il sindaco - è per noi motivo di orgoglio e un segno concreto di solidarietà. Vogliamo che si sentano parte della nostra comunità, come cittadini simbolici di Figline e Incisa Valdarno, portatori di un messaggio universale di pace e speranza".

