Piscina Pegaso, il polo natatorio di San Bartolo a Cintoia pronto nel 2026

Firenze, 19 agosto 2025 – Sarà inaugurato nel 2026 il polo natatorio a San Bartolo a Cintoia a Firenze, all’interno di quella che si configura sempre più come una cittadella dello sport, dato che ci sono anche la pista da ciclismo, il campo da football americano e il PalaWanny che ospita la pallavolo.

Ad aprile 2024 ci fu la posa della prima pietra; oggi c’è stato il sopralluogo nell'area da parte della sindaca Sara Funaro e del presidente della Toscana Eugenio Giani. Il polo ospiterà una piscina coperta per nuoto e pallanuoto anche a livello agonistico e un'altra con copertura mobile per l'avviamento al nuoto e per la balneazione estiva.

Imponente l’investimento: 13,2 milioni di euro, con risorse Pnrr (5,6 mln), fondi regionali (5 mln) e comunali (2,6 mln). "Venticinque anni fa, esattamente nel 2000, in concomitanza con la realizzazione dell'albergo, che allora si chiamava Hilton - ha ricordato Giani, - ci fu l'operazione di passaggio di quest’area di 13 ettari al Comune. Subito, quando ero assessore allo sport, inquadrammo questo come il secondo polo sportivo di Firenze, esattamente speculare a Campo di Marte”.

La piscina - ha sottolineato Giani - era quello che mancava. Anche il quartiere 4 e la città di Scandicci godranno finalmente di un impianto natatorio, dato che ad oggi qui c'è solo la micropiscina dell'Isolotto. Quindi, l’impianto natatorio Pegaso avrà una doppia funzione: sociale e sportiva”. Da parte sua, la sindaca Funaro ha definito il progetto “molto importante” e ribadito come la scelta di fare due vasche sia stata presa “per rispondere alle esigenze del territorio”. E ancora: “Stiamo investendo molto sugli impianti sportivi: sono una risposta decisiva ai bisogni di socialità, salute e condivisione che esprimono i nostri cittadini”.

Il cantiere è stato aperto ad aprile 2024 e al momento è stato completato per un terzo: quasi terminato il piano interrato (eccetto una piccola zona che sarà realizzata a partire da settembre), è invece di prossima esecuzione il getto del solaio del piano terra.

I lavori procederanno a lotti e “con la conclusione del primo, inizieranno gli interventi per il secondo”, ha precisato l'assessora comunale allo sport Letizia Perini. Che ha aggiunto: “Quando nel 2026 termineremo i lavori per la piscina grande partiranno quelli per la piccola, soprattutto per motivi di funzionalità e di lavori all'interno del cantiere, perché essendo due impianti molto vicini tra loro non possono essere realizzati in contemporanea. È chiaro a tutti l'importanza che ha la piscina più piccola per tutto il quartiere”.

E, sempre in tema di piscine, Perini ha fatto il punto anche sui lavori alla Paganelli in viale Guidoni, la cui chiusura, oltre due anni fa, “è stata ed è ancora un problema non solo per il quartiere 5, ma per tutta la città di Firenze e oltre, perché era un impianto sportivo utilizzato da tantissimi cittadini di tutta l'area metropolitana, soprattutto della parte nord”. I lavori, ha proseguito, “fortunatamente sono ripartiti e anche velocemente”, quindi “a breve verrà terminata la parte della copertura, poi potranno partire tutti i lavori sottostanti, quindi l'impiantistica, gli spogliatoi, la piscina tuffi. Stiamo lavorando velocemente: ci sono tante ditte che dovranno susseguirsi in quel cantiere, ma per settembre 2026 prevediamo di riaprire la piscina”.