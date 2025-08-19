Provincia Prato, 4 mln investimenti con assestamento bilancio

Prato, 19 agosto 2025 – Confermati gli equilibri finanziari e stanziati oltre 4 milioni di euro destinati a scuola e viabilità. E' quanto prevede l'assestamento di bilancio 2025-27 della Provincia di Prato, approvato dal Consiglio provinciale nell'ultima seduta. L'atto ha riguardato sia la parte di competenza del bilancio di previsione, sia quella in conto residui, si spiega in una nota, oltre alla situazione di cassa e agli accantonamenti previsti.

Nel corso della presentazione, illustrata all'aula dal presidente Simone Calamai, è stato confermato l'equilibrio del bilancio di previsione e la solida situazione finanziaria dell'Ente. L'assestamento ha comportato una variazione di bilancio necessaria per garantire la continuità delle attività dell'Ente nei prossimi mesi. Grazie a una serie di finanziamenti acquisiti e all'utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione derivante dal bilancio consuntivo 2024, sono state stanziate ulteriori risorse per investimenti per circa 4,2 milioni di euro. Sono destinati a interventi già in fase di progettazione, tra cui il rifacimento dei servizi igienici in alcune scuole, come l'Istituto Buzzi e l'Istituto Datini, l'efficientamento energetico dell'Istituto Gramsci-Keynes, la sistemazione e il ripristino della scalinata d'ingresso dell'Istituto Buzzi, oltre all'acquisto di arredi per i nuovi edifici in costruzione, quali la succursale del liceo Copernico e il Marconcino. Sul fronte della viabilità previsti stanziamenti per manutenzione ordinaria e straordinaria sia sulle strade provinciali che sulla Sr325. In particolare, grazie a un finanziamento regionale dedicato, sarà possibile avviare la progettazione di interventi per la nuova messa in sicurezza di alcuni ponti lungo questa importante arteria.

"Questo documento fotografa l'ottima situazione finanziaria della Provincia di Prato - sottolinea Calamai - e l'attiva capacità operativa dell'Ente che, con grande dinamismo, porta avanti quelli che sono gli obiettivi che ci siamo prefissati con il bilancio di previsione. Con l'assestamento abbiamo compiuto ulteriori passi importanti nel campo degli investimenti, aggiungendo circa 4,2 milioni di euro di stanziamenti per interventi fondamentali su viabilità ed edilizia scolastica. Un assestamento che mette al centro le esigenze del territorio e dei cittadini, mediante un'azione concreta e multidimensionale".